Evropský průmysl čelí příliš mnoha regulacím, tvrdí francouzský manažer Pierre Gattaz. Vůbec největší zatížení pak představují ty zelené spojené s klimatickou politikou EU, které snižují konkurenceschopnost evropských firem vůči Číně nebo Spojeným státům. „Mnohem více by se mělo dělat pro podporu a motivaci k výzkumu a inovacím, kde se podniky snaží přicházet s environmentálními řešeními. A méně v oblasti omezení a pravidel nebo kontrol a sankcí,“ říká v rozhovoru pro HN Gattaz. Čtyři roky vedl vlivnou lobbistickou skupinu BusinessEurope sdružující 40 národních průmyslových a zaměstnavatelských svazů. Svůj mandát dokončil 1. července, v den, kdy začalo české předsednictví EU.

HN: Jakým dlouhodobým rizikům čelí byznys v Evropské unii?

Pomalému růstu a malé konkurenceschopnosti. Té teď rozhodně nepomáhají dopady války na Ukrajině a rostoucí inflace. A pořád je tu covid, který teď sice řeší hlavně Čína, ale Evropu to ovlivňuje. Už to vypadalo lépe a přicházel opět růst, ale přišly lockdowny v Číně a válka na Ukrajině. Proto musí politici a činitelé EU dělat všechno pro to, aby si evropský byznys udržel svou konkurenceschopnost. Pokud evropské firmy a lidé nezvládnou inflaci, bude to velká komplikace.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.