Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) si rozhodně nemohl stěžovat na ospalou debatu. V úterý přišel představit priority českého předsednictví do výboru Evropského parlamentu pro práva žen a genderovou rovnost. A jeho členové šli rovnou k věci.

Dobře informovaní europoslanci se v Bruselu Jurečky ptali, kdy Česko ratifikuje Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a proč jeho resort spolupracuje s konzervativní organizací Aliance pro rodinu. Ta prosazuje ústavní definici manželství jako svazku výhradně mezi mužem a ženou a kriticky se staví k právům sexuálních menšin.

„Chci se vás zeptat, pane ministře, jak chcete zapracovat na přijetí Istanbulské úmluvy v České republice,“ ptala se hned první v debatě německá lidovkyně Christine Schneiderová. Jurečka mezi předsednickými prioritami uvedl potírání násilí proti ohroženým skupinám, zejména dětem, na internetu.

Istanbulská úmluva je dokument přijatý Radou Evropy v roce 2011. Většina členských států EU ho ratifikovala, Česko je jednou z pěti zemí unie, které tak neučinily. Proti schválení mezinárodněprávního nástroje se staví zejména vládní občanští demokraté a lidovci. Šéf resortu spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) krátce po nástupu do funkce uvedl, že vláda ratifikaci odloží.

Na chybějící konsenzus na domácí scéně se také Jurečka před europoslanci odvolal. „Mluvíme tu dnes o respektu,“ začal šéf KDU-ČSL. „V České republice i dalších zemích máme vlády a parlamentní většiny, které nemají ambici ratifikovat Istanbulskou úmluvu. To je potřeba také respektovat,“ pokračoval.

Výbor to neuspokojilo a jeho členové se k otázce ratifikace dokumentu v Česku opakovaně vraceli. „Je to proto, že předsednická země by měla jít příkladem,“ řekl pak HN a serveru Aktuálně.cz předseda výboru Robert Biedroń. „EU se rozhodla, že její členské státy úmluvu ratifikují. Češi to neudělali. A teď ostatní vedou. Chceme tu proto vidět konkrétní výsledek,“ dodal polský socialista.

Další diskutující včetně předsedy Biedroně se zajímali, proč ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracuje se zmíněnou Aliancí pro rodinu. Ptali se rovněž na to, jak se Jurečka hodlá postavit k výzvě Evropského parlamentu z minulého týdne, aby bylo právo na bezpečnou interrupci zařazeno mezi základní práva občanů EU.

„Je dobré nečíst jen titulky,“ obrátil se Jurečka přímo na šéfa výboru Biedroně – a v sále to poprvé a ne naposledy zajiskřilo. „Spolupracuji s desítkou dalších organizací, které se věnují otázkám menšin. Před měsícem jsem měl schůzku se zástupci Jsme fér (spolek prosazující manželství pro všechny – pozn. red.),“ řekl ministr.

Interrupce konkrétně nekomentoval, českým novinářům v Bruselu ale poté řekl, že pokud si debatu o zařazení práva na potrat coby základní právo v EU budou členské státy přát, české předsednictví tomu bránit nebude.

Ačkoli z Jurečkova vystoupení bylo patrné, že stojí názorově jinde než výbor, na konci hodinu a půl trvající debaty si vysloužil potlesk od europoslanců, který tu podle Biedroně nebývá častý.

„To proto, že diskuse byla opravdu zajímavá,“ zdůvodnila to pak pro HN a Aktuálně.cz německá socialistka Maria Noichlová. Pohledem jejího výboru má předsednictví „odpovědnost udělat dobrý krok směrem k ženám“.

„Bavíme se stále o tom, jestli Istanbulská úmluva ano, nebo ne. Název té úmluvy není důležitý,“ uvedla europoslankyně. „Klíčový je obsah – potírání násilí na ženách. Budeme proto bedlivě sledovat, co v tomto směru Česko udělá a zda dotáhne do konce směrnici o transparentním odměňování.“ Schválení legislativy, která by měla vést ke srovnání platů mužů a žen na stejných pozicích v zemích EU, označil Jurečka za jednu ze svých hlavních ambicí.

Biedroń pak shrnul, proč je pro europoslance důležité sledovat i takové „detaily“, jako je spolupráce českého ministerstva práce s Aliancí pro rodinu.

„Jsem Polák a vím, co se stane, když se lidé u moci spojí s těmito radikály,“ řekl na účet organizace. „Aliance pro rodinu chce zvrátit ženská práva. Kvůli jejich aktivitě máme v Polsku de facto zákaz interrupcí a vláda zavedla povinný registr těhotenství. Ze žen se v Polsku staly inkubátory. A my nechceme, aby se něco podobného stalo i Češkám,“ dodal europoslanec.