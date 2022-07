V českém bankovnictví se schyluje k další velké akvizici. Novým vlastníkem Expobank CZ, která má vazby na Rusko, by se měla stát Banka Creditas. Oba finanční domy podepsaly smlouvu o prodeji, kterou ještě musí schválit Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výši transakce firmy nezveřejnily, cena transakce by však měla přesáhnout miliardu korun. Banky zároveň uvedly, že nadále fungují samostatně. Pro jejich klienty ani zaměstnance se tedy prozatím nic nemění.

„Je to další z řad konsolidací, které se v posledních letech v českém bankovnictví odehrály. Banky, které mají zájem na rychlejším růstu, se budou snažit tyto menší hráče na trhu posbírat,“ řekl HN analytik J&T banky Milan Lávička.

S tím souhlasí i bankovní expert poradenské společnosti Deloitte Roman Lux. „Na vysoce koncentrovaném a zároveň konkurenčním trhu je to jedna z mála možností, jak skokově zvýšit tržní podíl. Ten vede nejen k širšímu pokrytí klientského portfolia, ale zejména umožňuje efektivně realizovat úspory z rozsahu,“ říká.

Podle analytiků, které HN oslovily, by prodejní cena měla dosáhnout maximálně poloviny vlastního kapitálu Expobank.

Ten podle výroční zprávy za loňský rok činil bezmála 2,3 miliardy korun. Kupní cena by se tak mohla pohybovat okolo 1,15 miliardy korun.

O prodeji Expobank se hovoří již delší dobu. Ještě v březnu například média informovala o tom, že firmu odkoupí konsorcium lotyšské Signet Bank AS a amerických investorů. Z tohoto obchodu ale nakonec sešlo, zájemci nakonec ustoupili kvůli změně své investiční strategie.

Podle předsedy představenstva Banky Creditas Vladimíra Hořejšího je koupě Expobank plně v souladu s růstovou strategií firmy. „Naše obchodní modely se vzájemně vhodně doplňují a může tak dojít k dalšímu rozšíření produktů a rozvoji služeb pro klienty,“ uvedl. Banka Creditas vznikla v roce 1996 přeměnou z 1. Třebíčské záložny. Dnes patří mezi středně velké banky s bilanční sumou více než 80 miliard korun.

„Naší strategií bude využít synergii mezi oběma společnostmi a zázemí silného ryze českého vlastníka. Expobank CZ se bude dále koncentrovat zejména na oblasti retailového bankovnictví a poskytování služeb s maximálním využitím moderních technologií,“ uvedl Petr Krumphanzl, předseda představenstva Expobank, jejímž současným většinovým vlastníkem je stále ruský podnikatel Igor Kim. Ten investuje jak v evropském, tak i v ruském bankovním sektoru.

Před dvěma lety Expobank dostala od České národní banky pokutu 20 milionů korun. Podle ČNB se dopustila řady závažných pochybení, například jí chyběly vnitřní kontroly při posuzování rizik nebo proti praní špinavých peněz. Bance dokonce hrozilo i odebrání licence, bez které by v Česku nemohla fungovat. Rozhodnutí ČNB se týkalo nedostatků z let 2017 a 2018. Expobank poté v součinnosti s regulátorem uvedla věci do pořádku.

Na českém trhu působí od roku 1991. K síti bankovních domů s názvem Expobank se připojila po akvizici od německé LBBW v roce 2014. Její bilanční suma se pohybuje okolo 12 miliard korun a patří mezi menší banky v zemi. Zaměřuje se na domácí i zahraniční korporátní klientelu, privátní bankovnictví a také retail. Běžné občany se dlouhodobě snaží lákat především na vyšší úročení, než které nabízí konkurence.

Pokud se prodej uskuteční, půjde o další velkou akvizici v rámci českého bankovnictví v nedávné době. Poslední z nich se odehrála na začátku minulého roku.

Tehdy si rakouská finanční skupina Raiffeisen Bank International koupila sto procent akcií Equa bank od investičního fondu AnaCap Financial Partners.

Vůbec nejvýznamnější pak mělo být spojení mezi Monetou Money Bank a firmami kolem Air Bank a Home Creditu, které patří do skupiny PPF. Dlouho připravovaný záměr ale nakonec ztroskotal.

V posledních týdnech se také hovořilo o tom, že dojde k prodeji českých aktiv padlé ruské Sberbank. Mezi zájemci se objevila PPF, Česká spořitelna a také ČSOB. Posledně jmenovaná banka měl mít zájem pouze o hypoteční portfolio. Ani jeden finanční dům však svou nabídku nakonec neodeslal. O ukončení existence tohoto peněžního ústavu tak může rozhodnout až insolvenční řízení.