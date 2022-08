Americký prezident Joe Biden navrhl nevšedního zástupce USA pro Českou republiku. Novým americkým velvyslancem by se podle prohlášení, které Bílý dům zveřejnil ve středu večer, měl stát miliardář Bijan Sabet. Toho v minulosti americký časopis Forbes zařadil na 89. příčku v žebříčku nejvýraznějších investorů do technologických firem. Do seznamu se dostal především díky investici do sociální sítě Twitter.

„Jsem neuvěřitelně poctěn a vděčný za to, že jsem byl prezidentem Bidenem nominován na velvyslance USA v České republice,“ napsal na svém twitterovém účtu Sabet.

Třiapadesátiletý investor s íránsko-korejskými kořeny je také spoluzakladatelem a generálním partnerem společnosti Spark Capital, která se věnuje rizikovému kapitálu. Tu Sabet spoluzaložil v roce 2005 a od té doby se soustřeďuje na pomoc technologickým podnikatelům vybudovat globální společnosti. Spark Capital napříč několika rizikovými a růstovými fondy spravuje více než šest miliard dolarů a investuje především do start-upů v rané fázi.

V roce 2007 se Sabet poprvé rozhodl investovat do Twitteru a byl tak jedním z prvních v USA, kteří vsadili na budoucnost sociálních sítí. Tehdy byl Twitter téměř neznámý a měl pouhých deset zaměstnanců. I díky Sabetovi, který byl do roku 2011 členem představenstva, se z Twitteru podařilo postavit světovou společnost. Sabet do Twitteru znovu investoval v roce 2013.

Sabetova firma vedla počáteční investice do dalších ikonických společností, jako je Slack, Tumblr, Discord nebo Oculus. Sabet také působí ve správní radě Boston College, kde v roce 1991 získal bakalářský titul.

Zda se Sabet opravdu stane velvyslancem pro Česko, však ještě není jisté. Návrh musí projít Senátem. S vládnoucími demokraty si je ovšem blízký, pravidelně také posílá finanční dary v řádu tisíců až desetitisíců dolarů. Byl i přispěvatelem do kampaně prezidenta Bidena. Zároveň však Sabet nemá historicky žádnou zkušenost s diplomacií ani politikou a žádná spojitost mezi Sabetem a Českou republikou není známa.

Podle americké ambasády v Praze by však Sabet byl silnou spojkou mezi Českem a USA. „Jsme potěšeni, že prezident Biden oznámil záměr nominovat Bijana Sabeta jako velvyslance v České republice. Demonstruje to silné přátelství mezi Spojenými státy a Českou republikou,“ uvedla na Twitteru ambasáda.

Posledním velvyslancem USA v Praze byl Stephen King, kterého nominoval dřívější prezident Donald Trump. King opustil svůj úřad na konci roku 2020 a od té doby je post velvyslance Spojených států v Praze neobsazený. King byl v pořadí devátým ambasadorem USA v Česku. Úřadu se ujal v prosinci roku 2017 po právníkovi Andrewovi Schapirovi, se kterým neměl dobré vztahy prezident republiky Miloš Zeman.