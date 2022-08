Velkou pozornost, soucit i kritiku vyvolal pád části mostu v italském Janově – při tragédii zemřely desítky lidí. Mnohem menší pozornost už následně vzbudil fakt, že Italové most dokázali během necelých dvou let kompletně zbourat a uvést do provozu jeho zbrusu nového nástupce. Nám Čechům trvala stavba nové trojské lávky, na místě té, která se v prosinci roku 2017 zřítila, skoro tři roky. Netřeba přitom dodávat, že Morandiho most v Janově je v porovnání s trojskou lávkou úplným gigantem.

Itálie je zemí, která má opravdu spoustu problémů. Zadlužení, takřka neexistující hospodářský růst, to je něco, o čem se mluví a píše pořád dokola. Logicky, jde o vážné věci. Prakticky vůbec ale neslyšíme o silných stránkách této země. Jejich existence je přitom nepochybná, tak proč na ně neupozornit teď v létě, když do Itálie míří stovky tisíc Čechů. Když se trochu rozhlédnou, uvidí je. A rozhodně nemám na mysli jen skvělé jídlo a pití. Ono by totiž nebylo od věci se u Italů v lecčems inspirovat.

