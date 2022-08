Na zdi visí obrazy různých typů krajin, na stole působí rozečteným dojmem kniha Život v půdě. Že je Tomáš Tesař politický náměstek na ministerstvu životního prostředí, prozrazuje až prezidentská podobizna Václava Havla na zdi. „To víte, TOP 09,“ komentuje Tesař výzdobu kanceláře. Požár v Českém Švýcarsku se ho jako rodáka nedaleko od Děčína dotkl. Jednání o rozvoji národních parků včetně vzniku nového na Křivoklátsku v současné době patří do jeho agendy.

HN: V národním parku ještě hasiči dohašují ohniska a vyšetřují příčiny požáru. Během dvou týdnů se objevila kritika, že popadané kůrovcové dřevo plameny jen přiživovalo. Současně lidé v souvislosti se zdražováním energií chodí do lesa na samotěžbu. Uvažujete o tom, že byste lidem dovolili více těžit popadané kůrovcové stromy, které jsou vhodné na topení?

Samotěžba v parku je pro místní možná, mohou se dohodnout, každý park má své lesníky. Cest, jak se s kůrovcovou kalamitou vypořádat, bylo víc. V jedné fázi se to kácelo, odkorňovalo a odváželo pryč. To byl křik, že to přece v národním parku nejde. Objektivně musím říct, že tam vznikly desítky hektarů velké holiny, které správně nejsou. I okolní starostové oprávněně říkali, že by se to v národním parku dělat nemělo.

Pak to nabralo takovou gradaci, že nějaké odvážení ani nemělo cenu. Nejdříve se likvidují ohniska kůrovce, aby se nerozšířil dál. Když pak už létají mračna, nemáte šanci. Takže se odstoupilo od kůrovcové těžby a nechalo se to být. Druhé téma je, zda ten zničený les nechat nastojato, nebo pokácet, případně pokácet a odvézt. Poslední varianta je to nejhorší, co můžete udělat pro přírodu a její obnovu. Položené kmeny aspoň nějak stíní, tlí, rozpadají se a obnova je přirozená. Jak jsme si ale teď potvrdili, ten neprostupný terén přes popadané stromy je problém hlavně pro hasiče. V Českém Švýcarsku je terén opravdu těžko přístupný sám o sobě, bez cesty v podstatě horolezecký. Musím však říct, že kůrovcové dřevo nebylo podle posledních informací potravou pro oheň.

