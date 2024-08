Pokud to před dvěma lety byla pekelná výheň a loni touto dobou mohl mít člověk stále pocit, že jde o bránu do Mordoru, tak letos je to jako procházka staveništěm, kde se rodí nové nebe. Rozsáhlý požár, který propukl v Národním parku České Švýcarsko 24. července 2022 a trval tři týdny, postihl více než 1600 hektarů národního parku. To, co na celém území parku funguje nyní, se dá nazvat jedinečnou biolaboratoří.

Jak to všechno začalo

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co bylo příčinou zkázy Českého Švýcarska?

Měla by správa parku do procesu zasahovat víc?

Jaká struktura rostlin bude v národním parku převažovat?

Kdo všechno kromě turistů znovuobjevuje krásy Hřenska?