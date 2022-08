Strana, která složí koalici na brněnském magistrátu, sestavuje podle dlouhodobých statistik po následujících sněmovních volbách i celostátní vládu. Platilo to i po roku 2018, kdy se do čela moravské metropole postavila Markéta Vaňková z ODS. Čtyřletou komunální koalici s lidovci, Piráty a sociálními demokraty hodnotí v rozhovoru pro HN jako úspěšnou. I přesto, že se jim nepodařil splnit hlavní slib – schválení územního plánu. Vaňková šla totiž proti své vlastní koalici a spolu s opozičním hnutí ANO letos v červnu návrh klíčového dokumentu odmítla. Že by to bylo jen kvůli kampani, ale vylučuje. „Kdybych chtěla politické body, tak to schválíme a pak bych mohla do předvolebního boje jít s tím, že jsem splnila volební slib a územní plán je schválen,“ vysvětluje primátorka.

HN: V současné energetické krizi je stěžejním tématem snížení závislosti na ruském plynu. Jaká je v tomto směru situace v Brně a jak ji chcete řešit?

V tuto chvíli je Brno na ruském plynu závislé z 80 procent. Máme rozpracované dva projekty, které jsou už celkem daleko, protože se začaly řešit mnohem dříve, než Rusko podniklo invazi na Ukrajinu. Konkrétně jde o úplně nový kotel na štěpku, který se bude používat jako další zdroj vytápění, a taky o pořízení třetího kotle do spalovny, který bude sloužit i na vyhřívání. Díky tomu se sníží závislost na ruském plynu na 50 procent.

