Rok 2035 by měl být tím, kdy se Pražané po desetiletích čekání konečně svezou po dokončeném vnitřním městském okruhu. Tou dobou by hlavní město mělo také dávno stavět stovky vlastních bytů ročně a na střechách domů mít solární panely. Alespoň to slibuje pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který chce ve funkci pokračovat i po podzimních volbách. Za další ze svých priorit považuje i přípravu města na klimatickou změnu. Interview s ním je první ze série rozhovorů, které HN dělají s lídry stran pro pražské komunální volby.

HN: Světově uznávaný urbanista Jan Gehl říká, že dobré město se pozná podle toho, že v něm lidé mají chuť trávit čas a nebojí se do ulic pustit svoje děti. Co je třeba udělat, aby se v Praze dalo normálně žít a pohybovat venku i za 30 let, až na nás naplno dopadne klimatická změna?

Zatím plníme čtyři roky starý plán vysázet do osmi let milion stromů. Vysadili jsme polovinu. Asi jste zahlédli mapu teploty v Praze, která ukazuje, že i ve čtvrtích, v nichž byste čekali, že by to nemuselo být tak špatné, je teplota bohužel vyšší. Což je případ třeba Holešovic. Je to dáno tím, že Holešovice byly průmyslovou čtvrtí a nejsou tam třeba volnější vnitrobloky. V tomhle případě budou mít stromy v ulicích své limity. Další věc, co se dá udělat, jsou zelené střechy.

