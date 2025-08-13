Hlavní město si příští rok má zajišťovat svoz odpadu skrze vlastní společnost Pražské služby (PSAS). Postupně hodlá od tohoto byznysu odstřihnout firmu AVE ze skupiny Daniela Křetínského. Půjde o kontrakt za zhruba 18 miliard korun pro příštích deset let. Městský podnik se ovšem brání tomu, aby přechod k úplnému ovládnutí odpadu v metropoli byl příliš rychlý, a argumentuje možnými potížemi s financováním a prodražením svozu.
Co se dočtete dál
- Proč už soukromníci nemají svážet odpad v Praze.
- Proč Pražské služby svoz samy zatím nezvládnou.
- Kdy ke změnám dojde.
