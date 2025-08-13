Hlavní město si příští rok má zajišťovat svoz odpadu skrze vlastní společnost Pražské služby (PSAS). Postupně hodlá od tohoto byznysu odstřihnout firmu AVE ze skupiny Daniela Křetínského. Půjde o kontrakt za zhruba 18 miliard korun pro příštích deset let. Městský podnik se ovšem brání tomu, aby přechod k úplnému ovládnutí odpadu v metropoli byl příliš rychlý, a argumentuje možnými potížemi s financováním a prodražením svozu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč už soukromníci nemají svážet odpad v Praze.
  • Proč Pražské služby svoz samy zatím nezvládnou.
  • Kdy ke změnám dojde.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se