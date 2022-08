Přestože Češi musí platit za energie, potraviny a pohonné hmoty několikanásobně vyšší účty než před rokem, podíl nesplácených úvěrů v bankách zatím neroste. Naopak na konci června dokonce meziměsíčně mírně klesl, momentálně se pohybuje těsně nad dvěma procenty, a je tak na historicky nejnižších hodnotách.

To z Česka v tomto směru dělá jednoho z evropských premiantů. Doposud příznivá situace se ale může poměrně rychle změnit. Pokud by došlo k úplnému zastavení dodávek ruského plynu do země, mohl by podle České národní banky (ČNB) podíl tzv. nevýkonných úvěrů vzrůst až šestinásobně. A podle odhadu by se do problémů splácet dostalo kolem sta tisíc domácností.

Důvodů, proč je v Česku míra nesplácených úvěrů zatím tak nízká, je podle analytiků, jež HN oslovily, několik. Primárně jde o přehřátý trh práce kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly. Lidé tak mají práci, a tedy i peníze na splácení. Dále tlak na vyšší mzdy v některých oborech z důvodu rostoucí inflace. Stále je ještě silná poptávka po zboží a službách, kterou dříve dusila proticovidová opatření. A také spousta volných peněz, jimiž stát v době celostátních lockdownů kompenzoval výpadky příjmů firem a domácností. Ty si tak měly možnost vytvořit úspory.

