Osobní náhled do nejzapadlejších končin světa nás informuje, jaké máme štěstí, že jsme se narodili v Evropě. Ale i o tom, co se bude dít v blízké budoucnosti. Hlavní roli v ní nebudeme hrát ani my, ani Rusko.

26. 8. 2022 ▪ 9 min čtení