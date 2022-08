Touto dobou měla být podle plánů kremelských stratégů Ukrajina pod kontrolou Moskvy a ruské jednotky se měly opevňovat na hranici Polska. Půl roku po začátku války ale invazní vojska uvázla v bojích na Donbasu. A navíc se začínají obávat o Krym.

Na anektovaném poloostrově vybuchují sklady munice, hoří vojenská letadla a drony útočí na štáb ruské Černomořské flotily v Sevastopolu. Několikrát do týdne jsou v noci také vidět ruské protiletecké rakety reagující na ukrajinské útoky. Rusové se proto začínají vážně zabývat otázkou, jak před ukrajinskými útoky ochránit Krymský most, klíčovou dopravní tepnu a symbol úspěšné anexe poloostrova v roce 2014.

Že je Krym cílem útoků, dokazují mimo jiné videa na sociálních sítích. „Co to sakra je? To teda byla rána! Tam je někde to letiště, ne?“ je slyšet na jednom z nich. Natáčející stojí na pláži pod slunečníkem a zabírá sloup dýmu, který se zvedá někde na obzoru. Žena v plavkách se nejistě ptá: „Neměli bychom odejít?“ Video je z 9. srpna, kdy Ukrajinci zasadili první úder na území poloostrova.

