Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že dnes ráno zasáhla pilíře Krymského mostu, který spojuje okupovaný poloostrov Krym s Ruskem. Informovala o tom agentura Reuters. SBU oznámila, že se jí podařilo pod hladinou umístit na pilíře mostu více než tunu výbušniny. Ruské úřady na tvrzení, které nelze zatím nezávisle ověřit, přímo nereagovaly. Uvedly ale, že silniční provoz na mostě je dočasně zastaven.

„Dnes bez civilních ztrát byly spuštěny ve 4:44 ráno (místního času, pozn. ČTK) první výbuchy,“ uvedla SBU na sociálních sítích. Šlo podle ní o speciální operaci a Krymský most zasáhla potřetí, tentokrát pod vodou. SBU věc připravovala několik měsíců a dohlížel na ni šéf tajné služby Vasyl Maljuk.

Později ruské úřady na sociálních sítích uvedly, že silniční provoz na mostě je dočasně pozastaven. Podle agentury RIA Novost úřady také pozastavily plavbu civilních lodí u krymského přístavu Sevastopolu.

Most postavený Ruskem po okupaci Krymského poloostrova v roce 2014 Ukrajina vnímá jako symbol vojenské rozpínavosti svého souseda. „Žádné nezákonné ruské objekty na našem území nemají co dělat,“ cituje ruskojazyčný servis prohlášení SBU. Krymský most Ukrajina považuje za legitimní cíl útoků, protože ho Rusko používá pro zásobování svých vojsk podílejících se na invazi do sousední země.

Po začátku války v únoru 2022 byl poničen dvěma různými explozemi. Jednu způsobily výbušniny umístěné v nákladním voze, další pak námořní dron.

„Bůh miluje Trojici a SBU vždy dotahuje své plány do konce a nikdy se neopakuje. Dříve jsme Kerčský most zasáhli v letech 2022 a 2023. Dnes jsme v této tradici pokračovali pod vodou,“ uvedla SBU.

Most přes Kerčský průliv je důležitou infrastrukturou pro silniční a železniční spojení mezi Ruskem a okupovaným poloostrovem.