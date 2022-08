Komentář Petra Honzejka

Dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Petr Mlejnek rezignoval na post šéfa civilní rozvědky. Je vcelku jedno, jestli dobrovolně, nebo mu někdo z vlády vysvětlil, že už to vlastně sám „nechce dělat“. Situace, kdy odstoupení Mlejnka,...