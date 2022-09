Místo klasické čelní fasády elegantní prosklená plocha. Namísto typických krabicových pokojů velkorysé interiéry s vysokými stropy, propojené místnosti, nápaditá atria a předsazená okna, která lákají k posezení s šálkem kávy. To vše zakrývá zelená střecha a napájejí moderní technologie s principy udržitelnosti. Až by člověk nevěřil, že se nachází v typovém domě, a nikoli v unikátu od architekta.

Takzvané katalogové domy byly v minulosti v nabídkách stavebních firem tak trochu popelkami, za krásné a exkluzivní platily projekty na míru. Nyní se situace mění a rodinné domy z katalogu zažívají renesanci. „Až 70 procent našich zákazníků dnes chce typové domy, zbytek jsou atypické projekty takzvaně na míru,“ říká Radek Říha, ředitel stavební firmy Goopan, která se specializuje na vysoce designové dřevostavby.

A stejně mluví i další stavební firmy. Například Roman Hruška, ředitel moravské společnosti Staing, ze zkušenosti říká, že až dosud byl zájem půl na půl. „Nyní přicházejí spíše lidé, kteří mají vybraný právě náš katalogový dům a požadují drobné změny, například v dispozičním uspořádání prostoru a podobně,“ popisuje Hruška.

Typové domy jako extrakt z přání zákazníků

Důvod, proč se katalogové domy z otloukánků staly poptávaným zbožím, je jednoduchý – jsou čím dál hezčí a lepší. A svou nápaditostí dotahují i projekty na míru od architektů. Například v Goopanu katalogové projekty navrhuje celý tým projektantů, což je skupina asi tří lidí, kteří čerpají inspiraci přímo od zákazníků na veletrzích. A u klientů se inspirují i ve Staingu. „Všechny individuální projekty rodinných domů vznikají v naší projekční kanceláři. Z těchto domů pak vybereme katalogové domy, a to podle oblíbenosti mezi zákazníky,“ přibližuje Hruška.

Jedním z architektů, kteří takové domy vytvářejí, je Daniel Szabó ze studia DJS Architecture. Cílem katalogových projektů je oslovit co nejširší skupinu lidí, proto z jeho pera vznikají návrhy o různé výměře, dispozici a vizuální stránce. Vždy je navrhuje tak, aby seděly na co nejvíce pozemků. „Příliš moderní a netypické stavby by možná zaujaly, ale jsou spíše vhodné jako individuální projekty na míru. Z tohoto důvodu se snažíme nabídnout tradiční domy v jejich modernější architektonické verzi,“ vysvětluje Szabó.

Při řešení studie a projektu rodinného domu se vždy snaží spojit praktickou stránku s tou estetickou a vytvořit kompaktní prostor bez hluchých a obtížně využitelných míst. Zároveň se snaží co nejvíce přihlížet k aktuálním trendům.

Letí menší skandinávské domy

Zřejmě nejvýraznějším trendem ve vkusu zákazníků je jednoduchost. „Lidé se začínají rozhodovat více po praktické stránce, důležitou roli hrají zejména finance. Největší zájem je o jednoduché tvary domů. Vikýře, arkýře a ozdobné prvky jsou již raritou,“ zmiňuje architekt Szabó. Velkou roli za poslední roky sehrála i covidová pandemie, zdražování a s tím související nedostatek stavebních materiálů. „Obzvláště letos zaznamenáváme vysoký zájem o domy s menší výměrou. Několik let zpět byl největší zájem o domy s užitnou plochou 110–130 m², nyní jsou trendem domy s plochou těsně pod 100 m²,“ dodává Szabó.

V české pobočce německé firmy Haas Fertig­bau zase v poslední době zaznamenali, že je žádaný především moderní vzhled, tedy například ploché střechy bez přesahů. „Méně jsou teď v kurzu dřevěné obklady, naopak velmi často zákazníci žádají bílé omítky a plechové střechy. Jde o skandinávský styl, dominují také větší a velká okna,“ vyjmenovává vedoucí týmu projektantů Přemysl Rybář. Dlouhodobým trendem jsou přízemní domy – bungalovy, které se také v katalozích objevují nejčastěji. A letí i ovládání technologií přes různé aplikace.

Nejdražší úpravou je rozšíření stavby

Paradoxem je, že striktně katalogové domy se vlastně nestavějí, protože se v nich téměř vždy dělají úpravy. Velmi časté jsou úpravy velikosti domu. „I proto se už na začátku snažíme nabídnout variace jednoho a toho samého domu v různých velikostech. Nebo si lidé koupí pozemek, který je zaměřený jinak na světové strany a podle nich se projekt upravuje. Protože se zabýváme hlavně nízkoenergetickými a pasivními domy, bereme velký ohled na to, aby v nich bylo co nejvíc solárních zisků. Přizpůsobuje se tomu třeba rozmístění oken a celkově orientace domu,“ říká Radek Říha z Goopanu. Častou úpravou také je, že se dům zrcadlí, tedy že se otočí. Nejdražší úpravou ovšem vždy bývá rozšíření domu.

Mezi relativně jednoduché změny patří úprava oken, posuny nenosných příček nebo přesun sanity. Takové úpravy se v projektu cenově pohybují od pěti set do dvou tisíc korun. „Za náročné změny považujeme razantnější úpravu dispozice, konstrukcí, například změnu tvaru střechy, krovu nebo stropu a také úpravu vnějších rozměrů nebo podsklepení. Tyto změny vycházejí na více než deset tisíc korun a někdy se stane, že při rozsáhlých změnách je finální cena projektu i dvojnásobná. Stále je však obvykle mírně nižší než u projektů na míru,“ říká architekt Szabó.

Mnoho lidí chce také vlastní podpis v domě, něco unikátního z vlastní hlavy. „Třeba si navrhne kulaté okno nebo rozdělí okno na tři menší, protože chce mít designový prvek,“ zmiňuje Říha.

Stává se však, že klienti chtějí i zcela netypické změny, až úplné rarity. Například v Goopanu si zákazník nechal postavit koupelnu pro psa včetně psí vaničky, aby si jeho mazlíček mohl umýt packy. Jiný chtěl zase parkovací stání pro motorku přímo v obýváku jako dominantu domu. „Běžná už je zkušebna pro bicí nebo trezory na zbraně,“ říká s úsměvem Říha.

V Haas Fertigbau se setkali s požadavkem na třicetimetrovou koupelnu. „Pro jiného klien­ta jsme zase například instalovali kladku pro vyzvednutí jídla z přízemí do pracovny v patře,“ vzpomíná Rybář. Výjimkou není ani přání výtahu nebo vybudování podzemního krytu civilní ochrany.

Nestandard prodraží dům i o milion

O katalogových domech panuje zažitá představa, že jsou výrazně levnější než domy navržené na míru. Bývá to tak, není to ale pravidlem. Například podle zkušeností Přemysla Rybáře je z hlediska výroby a realizace cena obou domů ve finále téměř stejná, protože úpravy toho katalogového celou stavbu prodraží. Také podle Říhy je rozdíl malý. „I katalogové domy musíme projektovat znova, protože potřebují změny. Musíme je umísťovat na pozemek, měníme okna a tak dále. Ve finále je rozdíl maximálně v desítkách tisíc korun,“ říká Říha. Výhodou katalogových domů je tedy hlavně fakt, že jsou již připravené, takže odpadá doba potřebná k jejich návrhu, která může zabrat i několik týdnů či měsíců. Navíc typové domy jsou již naprojektovány podle standardů stavební firmy, takže realizace je snazší.

Při listování katalogem rodinných domů by se také člověk neměl nechat zmást cenou uvedenou pod fotkou. Ta bývá velmi orientační a reálná cena se často vyšplhá mnohem výše, než by zákazník čekal. Rozdíl mezi katalogovou a finální cenou často způsobují materiály především v koupelnách a vybavení kuchyně. „Trendem je mít dvě až tři koupelny, většinou jedna bývá pro děti a druhá patří k ložnici rodičů. Velmi záleží na tom, jaké materiály se zákazník rozhodne použít. Standard u typových domů je kolem 500 korun na m². Člověk si pak jde vybrat obklady do koupelnového studia a tam mu padnou do oka obklady za 1500 korun a WC místo za pět tisíc za dvacet. V součtu to pak udělá hodně,“ upozorňuje Říha. Sám se však setkává se dvěma typy zákazníků: ti, kteří nechtějí vůbec žádné nestandardy, a nezaplatí tak ani korunu navíc. A ti, kteří chtějí úprav spousty. „Ale jinak se úpravy a nestandardy pohybují od 100 tisíc do jednoho milionu korun,“ shrnuje Říha.

Pro představu: typový dům od Goopanu stojí zhruba 45 tisíc korun na metr čtvereční. Tedy dům s podlahovou plochou 188 m² přijde na osm a půl milionu korun. Jedná se o stavby tvořené skladbou sendvičových panelů, takže od chvíle, kdy je základová deska připravená, trvá stavba průměrně jen tři měsíce, maximálně však šest měsíců.

Zastaralé normy brání zeleným střechám

Stejně jako u domů na míru, i katalogové domy reflektují sílící trend udržitelnosti. Mnoho společností již nabízí typové domy v nízkoenergetickém standardu nebo i jako pasivy. Například ve Staingu je standardem tepelné čerpadlo vzduch–voda pro vytápění a ohřev užitkové vody v kombinaci s podlahovým teplovodním topením. „Na přání nabízíme ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů. Samozřejmě ostatní technologie, jako jsou rekuperace tepla, automatické stínění venkovními žaluziemi a podobně, lze dle přání klienta do domu navrhnout,“ ujišťuje Hruška.

I v Goopanu dlouhodobě používají ekotechnologie, například zelené střechy, rekuperační jednotky, tepelná čerpadla na ohřev teplé vody nebo vnitřní obkladové desky, které zkvalitňují ovzduší v interiéru.

Naopak architekti v DJS Architecture se stále setkávají s odporem lidí vůči zeleným technologiím, ať už se jedná o tepelná čerpadla, rekuperaci, nebo fotovoltaiku. „Je to způsobeno zejména vysokými vstupními náklady a často nízkou návratností jednotlivých technologií. Proto je třeba brát v úvahu všechny okolnosti, místo, orientaci a parametry stavby a technologie správně zkombinovat, aby pracovaly co nejefektivněji. Určitě by pomohlo zjednodušení administrativy při žádání o dotace, mnohé lidi současná byrokracie spíše odradí,“ říká Szabó.

A roli hraje i fakt, že v jednotlivých oblastech Česka existují regulativy, které například nepovolují ploché zelené střechy. „Současné požadavky úřadů nejsou těmto řešením a modernímu vzhledu budov zatím příliš nakloněny,“ stýská si Szabó.

Pozemek a dům spolu musí ladit

Při výběru domu z katalogu by měl člověk vždy mít na paměti, že katalog je jen inspirace, nikoli pevně daná podoba stavby. „Vždy se upravuje, a to výrazně. Většina klientů přichází s vlastní jasnou představou, v diskusi předkládáme alternativy. Klienti například zapomínají na místo pro úložné prostory nebo navrhují příliš malé ložnice, nevhodné umístění schodiště a podobně. Technická místnost je často příliš malá nebo žádná. Ale je třeba myslet i na komfort obyvatel,“ zdůrazňuje Přemysl Rybář.

K častým chybám také dochází hned na začátku, při koupi pozemku. Jak firmy říkají, výběr parcely lidé podceňují. Podle Romana Hrušky klienti často přicházejí, že chtějí postavit ten a ten dům, ale už nepřemýšlejí nad osazením domu na pozemek v závislosti na světové strany. Nebo vybraný katalogový dům nevyhovuje požadavkům územního plánu.

Lidé by také měli mít na paměti, že šetření na pozemku může stavbu prodražit, hlavně když jde například o poddolovaná území, záplavové oblasti nebo o svažité pozemky či parcely omezené ochrannými pásmy. „Na tyto informace o pozemku by se měli klienti zaměřit před jeho koupí, včetně informací o dostupnosti a existenci inženýrských sítí. Právě na tom mnohokrát ztroskotají sny našich klientů,“ radí Szabó. Občas se také stává, že úprav je tolik, že z typového projektu vznikne individuální projekt na míru. Projektanti a architekti se pak setkávají i s nepochopením klientů, proč jsou změny tak drahé a trvají tak dlouho.

„Klienti často nevidí do kompletního procesu přípravy projektové dokumentace, kolik lidí a profesí do něj vstupuje. Proto je vhodné všechny změny pečlivě zvážit, jelikož dispozice každého katalogového projektu je ucelená a optimálně navržená. Doporučujeme volit co nejmenší zásahy a také se snažíme klientům s požadovanou změnou poradit. Bohužel ne vždy na naše rady dají,“ doplňuje Szabó.

