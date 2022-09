Nejvýznamnějším produktem firmy je vlastní cloudová platforma postavená s využitím otevřených technologií OpenStack a Kubernetes. Samozřejmou součástí všech nabízených produktů je nepřetržitá technická podpora. „Chceme našim stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům nabídnout to nejlepší, co na současném IT trhu mohou dostat. Naplňujeme tak hlavní motto firmy, které zní: Posouváme vaše IT na vyšší úroveň,“ vysvětluje Lukáš Kučera, ředitel společnosti The Cloud Provider.

V čem přesně posouváte IT svých zákazníků na vyšší úroveň?

Náš tým má mnohaleté zkušenosti z oblasti fyzické i virtuální infrastruktury. Klíčoví členové našeho týmu navrhli a dodnes provozují datové centrum v Písku. To bylo již v roce 2014 připraveno na provozování cloudových služeb, které v tu dobu v Česku ještě nebyly tak rozšířené jako dnes. Kolegové sbírali zkušenosti téměř po celém světě a tyto zkušenosti se posléze promítly nejen do samotné architektury a fungování datového centra, ale i do všech produktů, které dnes nabízíme.

Díky těmto zkušenostem a znalostem jsme dnes schopni zákazníkům nabídnout širokou škálu různých řešení, ať již s využitím fyzické infrastruktury, virtuální infrastruktury nebo jejich kombinace. Uvědomujeme si, že každý má jiné potřeby, které jen těžko beze zbytku uspokojí jedno univerzální řešení. Proto k zákazníkům přistupujeme individuálně a snažíme se nabídnout to nejlepší pro každého.

V čem spočívají individuální potřeby a požadavky zákazníků?

Většina zákazníků se dnes nechce o nic starat a chce po dodavateli kompletní řešení na míru, bez výpadků, bez starostí a řekněme s optimálními, spíše minimálními náklady. To jsme si vzali k srdci a zákazníkům nabízíme nejen výše zmíněné produkty, ale zajišťujeme i kompletní technickou podporu v režimu 24/7/365 v českém a anglickém jazyce. Kolegové dokážou díky svým znalostem a zkušenostem pomoci zákazníkům s IT strategiemi, s optimalizací nákladů na provoz IT infrastruktury a podobně. Navíc díky řadě partnerství dokážeme zákazníkům nabídnout i privátní cloudové řešení.

Provoz datového centra musí být v dnešní situaci rostoucích cen energií poměrně náročný. Jak se s touto situací vypořádáváte?

Ano, i naší společnosti se významně dotkl zejména nárůst cen elektrické energie. My ale nevyužíváme datové centrum jako většina konkurence pouze pro housing serverů. Provozujeme v něm zmíněné cloudové služby a nové nadstavbové služby, jako je Dashpoint, která představuje automatizovanou platformu pro monitoring, sběr, vizualizaci a reporting dat na klíč, či Kubepoint, což je plně automatizovaná platforma pro snadnou produkci Kubernetes clusterů, tedy specifická služba pro vývojáře softwaru. Díky virtualizaci v rámci datového centra znásobujeme jeho celkový výkon a dokážeme tím veškeré provozní náklady lépe „rozložit“.

Náš rozhovor vzniká v období prázdnin, dovolených. Máte i ve vaší firmě volněji?

Naopak. Období letošního léta využíváme ke kompletní obnově našeho technického řešení, a to jak fyzického, tak virtuálního. Chceme oslovit nové trhy, zlepšit služby stávajícím zákazníkům a rozšířit portfolio našich služeb. Investujeme desítky milionů korun, abychom našim stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům mohli nabídnout to nejlepší, co na současném IT trhu mohou dostat.

Můžete to blíže specifikovat?

Pořizujeme nové servery, úložiště, síťovou a virtuali­zační platformu, na které provozujeme cloudové a další nadstavbové služby. Nové technické řešení bude rychlejší, bezpečnější, dostupnější a obecně výkonnější a pro nás efektivnější z hlediska provozních nákladů. Je to obrovská investice, ale velmi dobře víme, že pokud bychom ji nezrealizovali, do budoucna bychom neudrželi krok s konkurencí. Dovolím si tvrdit, že díky této investici budeme alespoň na nějaký čas před ní. Novinkou bude také nový, přehlednější ovládací systém námi poskytovaného cloudu, který významně zjednoduší práci a uspoří čas našim zákazníkům.

Lukáš Kučera Vede společnost The Cloud Provider od jejího založení v červenci 2020. Má za sebou dlouholeté zkušenosti s řízením portfolia investiční skupiny z oblasti IT či real estate. Pomáhá řídit a současně rozvíjet nové start‑upy z oblasti IT. Vystudoval ekonomický obor na Jihočeské univerzitě, začínal jako středoškolský, posléze jako vysokoškolský pedagog.

V čem spatřujete hlavní výhody nového řešení pro zákazníky?

Obchodně spatřuji velký potenciál v možnosti oslovit nové cílové trhy, například oblast telekomunikací a návazných oborů. Budeme například jediná firma v Česku, jež nabízí NVMe disky, které jsou až šestkrát rychlejší než klasické SSD disky, navíc připojené 100gigabitovými sítěmi. Máme k dispozici různé výkonové řady procesorů postavené na 3. generaci Intel Xeon a AMD EPYC, takže uspokojíme jednoduše každého. Obecně bych to shrnul tak, že každému zákazníkovi nabídneme právě takové řešení, které potřebuje. Nebude zbytečně platit za vstupy, které nepotřebuje či nevyužije.

A co postavení vůči světovým hráčům? Může malá česká firma konkurovat světovým řešením?

Rozhodně. A to nejen samotným technickým řešením našich služeb, ale zejména kompletní podporou v režimu 24/7/365, která je poskytována z Česka, ale především individuálním přístupem, který u globálních poskytovatelů nikdy nezískáte. U většiny globální konkurence je nutné volit z předem definovaných parametrů služeb, zatímco my se dokážeme dokonale přizpůsobit zákazníkovým potřebám. Každé řešení u nás je vlastně privátním řešením. A díky tomu, že využíváme otevřené technologie, „nezamykáme“ naše zákazníky a dáváme jim naprostou volnost. U nás mají zákazníci svůj provoz mnohem více pod kontrolou, nastavují si kompletní síťové prostředí i datové spojení mezi servery. A to, že data jsou uložená v datovém centru v Písku, které splňuje standardy Tier III, už je jen třešničkou na dortu.

Článek vznikl ve spolupráci se společností The Cloud Provider.

Text nevyjadřuje názor redakce.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.