Málokdo unikl informaci, že se hlavní akciové trhy od začátku roku propadly. Když se však podíváme blíž, vidíme ve skutečnosti několik velkých výkyvů oběma směry, přičemž zhoupnutí dolů je výraznější než nahoru. Tento vývoj je dán zejména proměnami vnímání problému, který to všechno začal – inflace.

Ještě loni inflace akciové trhy příliš netrápila, protože se mělo za to, že je dobře ukotvená. A když začala stoupat výš a výš, tržní hráči i centrální banky tento vývoj nejprve bagatelizovali s tím, že jde pouze o přechodnou záležitost.

Inflační sága však pokračovala temnějšími kapitolami. Investorům začalo docházet, že s přechodností inflace to tak růžové nebude, zatímco Fed či ECB se této teze ještě dlouho držely a nejen to – inflaci svou politikou dál živily. Šok přišel ve chvíli, když na přelomu roku začalo být zřejmé, že ceny rostou příliš rychle, na obrat to nevypadá a bude třeba zakročit. Začal pokles, ze kterého se po pár měsících vyklubal medvědí trh.

Jednotlivé jeho fáze se odehrávaly v režii střídání obav a nadějí, kterými investoři žili v minulých měsících: Inflace je sice trvalejší, ale měnová politika s ní nebude agresivně bojovat a nezpůsobí recesi. Recese je možná riziko, ale Fed rychle otočí a pomůže. Fed možná tak rychle nepomůže a recese asi přijde, ale firemní zisky dál porostou…

Právě poslední teze se nyní hroutí, čímž inflační sága píše další kapitolu. Musíme zkrátka počítat s tím, že firmy budou čelit na jedné straně rostoucím nákladům a na straně druhé útlumu poptávky v zájmu snížení inflace. Nejbližší období tedy bude ve znamení pozorného sledování signálů z ekonomiky i firemního sektoru a odhadování, jak moc nepříznivý vývoj nás čeká. Na investorech je vidět velká nervozita z toho, co přinesou nová makroekonomická data či výhledy hospodaření firem. A hlavní otázkou je, jak moc to akcie bude bolet, než se pozornost znovu obrátí k postupnému zpomalování inflace a lepším zítřkům.