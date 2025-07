Dlouhodobě existují dva přístupy k investování: fundamentální analýza, která se opírá o výsledky a vnitřní hodnotu firem, a sentiment, tedy nálada trhu, psychologie investorů a módní trendy. Zatímco fundament je racionální, sentiment bývá nestálý a dnes na trzích často vítězí právě on.

Současné valuace akcií jsou pro hodnotové investory frustrující. Tradiční ukazatele jako P/E (poměr ceny akcie k zisku na akcii) nebo P/B (poměr ceny akcie k účetní hodnotě) signalizují vysoké ocenění, přesto akcie dál rostou. Firmy s pevnými základy zůstávají pozadu, zatímco růstové příběhy bez zisku lákají davy. Investoři, kteří trvají na rozumné ceně za hodnotu, tak často v současném prostředí trpí.

Trhy navíc ovládá neopodstatněná pozitivní nálada. FOMO (Fear of Missing Out – strach z promeškání, v tomto případě růstu) žene peníze do akcií bez ohledu na fundament. Sociální sítě a mediální titulky tuto euforii živí. Investování se mnohdy mění v honbu za krátkodobým ziskem místo budování dlouhodobého portfolia.

Přesto existují správci, kteří zůstávají věrní aktivnímu přístupu řízení portfolií a důsledné analýze. Nepodléhají tržním náladám, ale dál systematicky vybírají jednotlivé tituly na základě reálné hodnoty, finanční kondice a potenciálu do budoucna.

Přestože může fundamentální strategie v některých obdobích zaostávat, historie ukazuje, že trhy se vždy vracejí k realitě. Kvalitní firmy s reálnými zisky a solidním hospodařením zůstanou základem zdravého portfolia — i když jsou zrovna mimo hlavní zájem investorů.

Úspěšný investor dneška chápe obě roviny. Vnímá, co říkají čísla, a zároveň sleduje náladu davu. Sentiment může dominovat krátkodobě, ale ve finále rozhoduje fundament. Otázka tak zůstává: Chci investovat do hodnoty, nebo jen do dobré nálady?