Působí dojmem velice jemné a citlivé ženy, jakmile ale začne mluvit o Rusku, ukazuje se její silné odhodlání svrhnout režim prezidenta Vladimira Putina. Jevgenia Kara-Murzaová je manželkou jedné z hlavních tváří ruské opozice – Vladimira Kary-Murzy, který už od roku 2000 veřejně kritizuje Putinův režim. Za své nasazení získal tento blízký spolupracovník zavražděného Borise Němcova letos Cenu Václava Havla za lidská práva. Jelikož je kvůli své aktivitě vůči režimu nyní za mřížemi, přijela v říjnu do Prahy převzít cenu jeho žena. Při této příležitosti vznikl i rozhovor s HN.

HN: Ukrajina se už osm měsíců brání Putinově agresi, při které zemřely už tisíce lidí. S manželem vedete s Putinovým režimem „válku“ už 22 let. Jaké dopady to má na vás?



Můj muž Vladimir byl v opozici proti Putinovi od doby, kdy se ten dostal k moci, což už je 22 let. Byl proto dvakrát otráven. Podle mě za to, že představil Magnitského zákon a podporoval jeho přijetí v různých zemích světa, které by tak měly sankciovat ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv. Poprvé byl otráven v roce 2015 a poté znovu o dva roku později. Pokaždé skončil v kómatu s vážným poškozením orgánů. Musel se poté učit znovu chodit a vykonávat jednoduché úkony. A nyní je ve vazbě a hrozí mu 24 let vězení.

HN: Z čeho ho režim viní?

První žaloba je z odporu k válce nebo, jak ruská vláda říká, „šíření vědomě nepravdivých informací“. Vladimir v zásadě jen veřejně vystupoval proti válce a odsuzoval zločiny spáchané ruskými silami na území suverénního státu Ukrajiny. Druhá obžaloba přišla za spolupráci s „nežádoucími organizacemi“. Týká se toho, že manžel v říjnu 2021 pořádal v Moskvě akci na podporu politických vězňů. Poslední žaloba pak přišla za velezradu. Ti, kdož odmítají válku, bojují za politické vězně a zasazují se o sankce proti skutečným zločincům, jsou režimem vykreslováni jako zrádci. To je skutečná podstata obžaloby mého manžela. Režim tak ale vykreslil obraz perfektního ruského patriota, jenž volá po odpovědnosti těch, kteří by chtěli porušovat lidská práva, a který je proti válce.

