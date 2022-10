Do nového třetího bloku americké jaderné elektrárny Vogtle poblíž města Waynesboro v Georgii se v těchto dnech zaváží palivo. Po mnoha zdrženích a za dvojnásobných nákladů oproti plánu se tu rozjede zkušební provoz. Projekt chtějí americké firmy Westinghouse a Bechtel použít jako hlavní referenční bod pro své nabídky na stavbu nových jaderných bloků v Česku a Polsku. Důležité je to hlavně pro Bechtel, protože ji ve střední Evropě málokdo zná. Kolem reaktoru a jaderných zařízení Westinghousu by měla postavit všechno ostatní včetně turbíny.

Největší americká stavební firma je od svého založení v roce 1898 v majetku podnikatelského klanu Bechtelů. Rodina byla v roce 2020 podle žebříčku časopisu Forbes 45. nejbohatší v USA. Je globálním hráčem s obratem téměř dvacet miliard dolarů, realizuje různé infrastrukturní a energetické projekty. „Postavili jsme už přes sedmdesát reaktorů a věříme, že jaderná energie prožívá renesanci. Projekty v Česku a v Polsku považujeme za prioritní,“ řekl v rozhovoru HN Ahmet Tokpinar, hlavní viceprezident firmy a generální manažer projektů jaderné energie.

