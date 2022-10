Doby, kdy automobilky nevynechaly jedinou příležitost, aby se odborné a laické veřejnosti pochlubily svými novinkami na mezinárodních veletrzích, jsou nejspíše pryč. Dokazuje to pařížský autosalon, který v pondělí otevřel brány novinářům a oficiálním hostům, a od úterý do neděle uvítá i širokou veřejnost. Německo, evropská automobilová velmoc číslo jedna, ho v podstatě ignoruje. Jedinou novinku přivezl Mercedes-Benz, jehož plně elektrické SUV označené jako EQE má v Paříži světovou premiéru. Stuttgartská automobilka ho vyrábí v americkém státě Alabama, odkud se vyváží do Evropy i jinam.

„Za úspěch se musí považovat už to, že se v Paříži vůbec nějaké nové modely aut objevily,“ poznamenává německý časopis Automobilwoche, podle něhož je k vidění asi 50 novinek od pouhých 12 značek. Jak dodává, Mercedes-Benz svoji novinku neukazuje na pařížském výstavišti Porte de Versailles, ale pořádá „separátní“ show v centru francouzské metropole.

Nejpočetněji jsou na pařížském výstavišti zastoupeny domácí značky a hned po nich vystavovatelé z Číny. Právě pařížská show, jejíž začátek si nenechal ujít ani francouzský prezident Emmanuel Macron, by měla ambiciózním Číňanům hodně napovědět, jaký zájem asi bude Evropa mít o jejich plně elektrické i hybridní modely.

