Plzeňský kraj je z hospodářského hlediska možné charakterizovat jako jakousi spojnici českých zemí se Západem, zejména s německou ekonomikou. Patrný je zde vliv zahraničního kapitálu, což se také při srovnání s jinými regiony projevuje vysokou hodnotou HDP v přepočtu na jednoho obyvatele. Podnikatelské aktivity se koncentrují do plzeňské aglomerace se silnou strojírenskou tradicí. Nejen z ní však dokáže Plzeňský kraj těžit. Řemeslná výroba navázaná na zvyklosti udržované po staletí má svůj domov na Šumavě a inovativnímu přístupu k moderním technologiím se daří po celém regionu. Jasně se to ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo nanoSPACE

2. místo Kolowratovy sady

3. místo ORRO GROUP

Firma nanoSPACE se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou 9. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Karel Tittl

2. místo Adéla Telekiová

3. místo Jiří Kříž

Živnostník Karel Tittl se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Karel Tittl

Odbornou porotu v Plzni nejvíce zaujal řezbář Karel Tittl. „Je obdivuhodné, co dokáží vytvořit ruce řezbáře pana Tittla a je nádherné vidět dřevěné betlémy z jeho dílny,“ okomentoval za porotu vítěze Jiří Šobr z MONETA Money Bank. Mezi firmami se prosadila společnost nanoSPACE, která se věnuje vývoji a výrobě nanovlákenných produktů. „Na vítězné firmě se mi líbí inovativní přístup, sázka na nové moderní technologie, kterými pomáhá svým zákazníkům v každodenním životě,“ ohodnotil vítěze Patrik Fejtek, vedoucí divize Volkswagen osobní vozy ve společnosti Porsche Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Plzni toto ocenění získal rovněž Karel Tittl.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Plzeňský kraj Foto: archiv soutěže

Vytvořil soukromý betlém pro papeže

Radek Nakládal

(v zastoupení vítězného živnostníka Karla Tittla, MONETA Živnostník roku 2022 Plzeňského kraje)

Radek Nakládal (v zastoupení vítězného živnostníka Karla Tittla) Foto: archiv soutěže

Karel Tittl je v kraji známý jako jeden z těch, kteří navázali na tradiční řezbářství na Šumavě. Je znám především jako vynikající řezbář, který se podílel na betlému v Sušici. Vytvořil rovněž betlém ve Velharticích a také se stará o několik kaplí, kde vytvořil sochy světců. „Karel Tittl měl být strojvedoucím, je ze železničářské rodiny. Ale nakonec prostě přišel na to, že na dráze to pro něho nebude, takže se chopil dlátka, chopil se nože a začal pracovat se dřevem. Měl k tomu srdcově blízko,“ říká o Karlu Tittlovi jeho kamarád Radek Nakládal.

Řezbářství obnáší spoustu času a potřebu mít nápady. Je třeba poznat a vědět, jak se dřevem pracovat. Člověk průběžně získává zkušenosti, které pak dokáže správně zúročit. „Zákazníkem může být kdokoli, ale v podstatě jsou to ti, kteří se snaží zvelebit kapli, kteří se snaží přinést něco nového. Karel Tittl vytvořil několik betlémů a asi nejvýznamnější je soukromý betlém pro samotného papeže,“ uvádí Nakládal. Řezbář Karel Tittl byl známý hlavně na šumavské Kvildě. Když se přestěhoval do podhradí hradu Velhartice, tak se zde proslavil díky betlému, který tu vytvořil. „A samozřejmě je třeba zmínit jeho zájmem o okolní krajinu. Pomohl jedné z kaplí, která je v blízkosti Velhartic, vstát jako bájnému Fénixu z popela. Jeho práce je známá, a hlavně on je člověk, který neustále tvoří,“ přibližuje práci řezbáře Karla Tittla Radek Nakládal.

Řezbářství má podle jeho slov budoucnost hlavně v lidech, kteří navazují na tradici, kteří si uvědomují, že v kraji kdysi dávno působili řezbáři, kteří něco vytvořili a nemusely to být třeba jenom betlémy. „Betlémářství bylo na Šumavě rozšířené také díky tomu, že je tam spousta samot, kde si lidé vytvářeli svoje osobní oltáře, protože nemohli kvůli nepřízni počasí do vzdáleného kostela a protože víra pro ně byla důležitá. Tak se snažili si doma něco vytvořit. A je skvělé, že když se dnes přijede do Sušice, do Kašperských Hor, do Velhartic, tak tam betlémy lidé najdou a tu tradici tam uvidí,“ uzavírá Radek Nakládal.

Nanotechnologie mají budoucnost

Stanislav Jiřinec,

jednatel společnosti nanoSPACE, IBM Firma roku 2022 Plzeňského kraje

Stanislav Jiřinec, jednatel společnosti nanoSPACE Foto: archiv soutěže

„Naše firma se začala nejprve věnovat výrobě polštářů, přikrývek a povlaků s nanovlákennou membránou. Jsme první na světě, kdo začal tento produkt reálně vyrábět. Je to dobré především pro alergiky, proti roztočům. Když dáte například náš povlak na přikrývku, tak roztoč už se dovnitř nedostane, stejně tak prach nebo jakékoli jiné malé částice,“ říká Stanislav Jiřinec. Postupem času portfolio rozšířili o respirátory, roušky a antivirové šátky opatřené nanovlákennou membránou.

„Já jsem absolventem Elektrotechnické fakulty v Plzni a jednou na srazu jsme se spolužákem Jiřím Kůsem řešili, v čem by bylo možné dále začít podnikat. A prostě nás napadlo, že začneme dělat něco úplně jiného, že se začneme věnovat využití nanotechnologií v praxi,“ přibližuje jednatel vítězné společnosti. Sídlo firmy je v Domažlicích, odkud ze začátku prováděli i expedici výrobků. Pak přišel covid a během něj poptávka po produktech výrazně vzrostla. Nyní expedují z externího skladu, kanceláře mají také v Písku, odkud se obsluhuje e­‑shop a všechno ostatní. V Domažlicích zůstává primárně sklad základního materiálu pro výrobu. „My v oboru podnikáme od roku 2012. Od začátku firma rostla velice pomalu, protože se musely dělat všechny atesty. Když začal covid, tak se nám prodej výrazně zvedl díky prodeji ochranných pomůcek s nanovlákennou bariérou. V loňském roce jsme založili firmu nanoSPACE Technology a nanoSPACE Cosmetics. Chtěli bychom si být schopni sami vyrábět nanomembrány a jít v těchto oborech ještě s jinými kolegy dál, abychom si byli soběstační a následně lépe uplatnili naše výrobky na zahraničních trzích,“ popisuje Jiřinec.

Zaměstnanců má firma nyní deset. Snaží se pracovat co nejefektivněji i v rámci využití lidských zdrojů. „Já si myslím, že nanotechnologie mají velkou budoucnost. Někdo se za to dneska snaží schovat všechno, ale my chceme mluvit pravdu, chceme to dělat poctivě, aby lidé, kteří si koupí naše výrobky, byli spokojeni,“ dodává Stanislav Jiřinec.

Zaměřeno na kraj Jaké jsou aktuální podmínky pro rozvoj podnikání v Plzeňském kraji?

V minulosti Plzeňský kraj nabídl mnoho příležitostí pro podnikatele a je to patrné na počtu úspěšných firem všech velikostí od malých, středních po velké a napříč obory. Poslední dva roky však znamenají velkou zátěž pro ty, kteří podnikají a to nejen v našem kraji. Firmy musely překonat covidovou pandemii, ale daleko náročnější je nastupující krize. Ta dopadá plošně na všechny zaměstnavatele. Zvýšené náklady za energie, vysoké ceny pohonných hmot a materiálů ve spojení s nedostatkem pracovní síly mohou být pro mnohé podnikatele kritické. Obavy panují také o nejmenší podniky nebo živnostníky, kteří krizí trpí nejvíce. Jako hospodářská komora budeme pomáhat všem podnikajícím osobám a firmám, aby rychle přečkaly nepříznivou situaci s co nejmenšími ztrátami.

Radka Trylčová

ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji