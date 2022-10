Kdo si myslel, že sjezdy komunistických státostran nabídnou jen nudnou podívanou na předem nacvičené představení, musel o víkendu žasnout. Ne že by došlo k překvapení v podobě jména šéfa strany či složení nejvyššího vedení, to opravdu nepřipadalo v úvahu. Čínský prezident Si Ťin-pching tak bude i dalších pět let generálním tajemníkem komunistické strany a nikde – už ani v ústavě – není psáno, že by nemohl být znovu a znovu potvrzován i v dalších funkcích, jako je prezidentská či vedení veledůležitého „Ústředního vojenského výboru“.

Čínští soudruzi ale světu vyrazili dech tím, jak ze sálu vyvedli předchozího šéfa strany a státu Chu Ťin-tchaa. Kontrast mezi oficiální verzí „necítil se dobře“ a zjevně neochotným odchodem starého soudruha nikdo nezastíral. Naopak, televizní kamery vše včetně výmluvných gest minulého a současného vůdce zaznamenaly. I to je součástí vzkazu: s povinným střídáním v nejvyšších funkcích a kolektivním vedením, za jehož příznivce je Chu považován, je konec. Teď vládne soudruh Si a opozici netoleruje.

Zbývá vám ještě 60 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Omlouváme se,

platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.

Děkujeme za trpělivost. Omlouváme se,platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.Děkujeme za trpělivost.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.