Přezdívá se mu „temný pán Křemíkového údolí“. Kalifornský miliardář německého původu Peter Thiel proslul tím, že se nebojí investovat do začínajících firem, které se navíc pouštějí na pole neorané. Jako první investor zvenčí nalil kapitál do Facebooku, byl u toho, když se rodila nadnárodní společnost PayPal, poskytující elektronické platební služby. A před nadcházejícími listopadovými volbami, v nichž Američané rozhodnou o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a obmění třetinu senátorů, se opět projevil jako investor ochotný hodně riskovat. Tentokrát ale nikoliv do technologických start-upů, nýbrž do politiky. Částkou zhruba 30 milionů dolarů, tedy skoro 750 milionů korun, podpořil dva ambiciózní podnikatele. Jejich zkušenosti s politikou jsou nulové. O to dravěji se do ní ale s Thielem v zádech hrnou.

„Thiel není jenom velice bohatý technologický magnát, nýbrž i nejvlivnější postava na různých úrovních,“ uvádí v německém časopise Manager Magazin Max Chafkin, autor loni vydaného miliardářova životopisu. Podle něj nikdo ze žijících investorů či podnikatelů – dokonce ani zakladatel a šéf Amazonu Jeff Bezos nebo spoluzakladatel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg – neovlivnil podnikatelskou filozofii v kalifornském Silicon Valley v takové míře jako právě Thiel.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Omlouváme se,

platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.

Děkujeme za trpělivost. Omlouváme se,platební systém je dočasně mimo provoz kvůli technické závadě. Na odstranění problému pracujeme.Děkujeme za trpělivost.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.