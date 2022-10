Přestože dlouhodobě kritizuje prezidenta Miloše Zemana, tak by přijal jeho pozvánku na předávání státních vyznamenání. Zároveň senátor Pavel Fischer říká, že jako hlava státu by zval i lidi, s nimiž nesouhlasí. „Václav Havel svoje oponenty, nimiž byl třeba i Miloš Zeman, také zval,“ líčí Fischer, který na Hradě pro prvního českého prezidenta pracoval. A nyní se bude po pěti letech opět ucházet sám o Hrad. V rozhovoru pro HN hodnotí éru odcházející hlavy státu nebo mluví o svém vztahu k LGBT+ komunitě. Při posledních prezidentských volbách prohlásil, že by nejmenoval homosexuála, lesbu nebo pedofila ústavním soudcem. Letos v Deníku N uvedl, že kdyby povolil manželství stejnopohlavních párů, bude se obchodovat s dětmi.

HN: Po pěti letech jsou tady prezidentské volby a zase musíte vysvětlovat svůj výrok směrem k homosexuální menšině. Nepocítil jste déjà vu?

Nepocítil. Spíše je to pro mě střet mezi mým osobním přesvědčením – protože otázky víry jsou pro mě velmi intimní věcí – a zákony České republiky. Manželství vnímám jako exkluzivní věc pro muže, ženu a děti. Jako kandidát na prezidenta ale také velmi dobře vím, jakou pravomoc prezident má. Musí poslouchat parlamentní většinu, zákony nemůže ani navrhovat. Vztah k LGBT+ komunitě musí být založen na respektu k právnímu státu, důstojnosti člověka. A z toho se odvíjí vše ostatní. To znamená, že z pozice prezidenta bych zákon zrovnoprávňující vztah stejnopohlavních párů nevetoval a podepsal bych ho.

HN: Na nedávné tiskové konferenci k oznámení vaší kandidatury jste to nicméně tak jasně neřekl. Použil jste termín, že byste zákon podepsal, pokud by za sebou měl „robustní většinu“ v parlamentu. Co to znamená robustní většina?

Nezkoušejte mě teď z jednotlivých slovíček. Vím dobře, že zákon musí jít do trojího čtení ve sněmovně, pak jde do Senátu a až v případě schválení se dostane k prezidentovi. Jestli jsem na tiskovce řekl robustní většina, tak to bylo proto, že jsem reagoval na konkrétní otázku. Naše ústava zná parlamentní většinu. Tečka.

