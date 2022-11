Že v čele českého žebříčku nejbohatších lidí stojí žena, je neobvyklé i na světové poměry. Ve většině takových seznamů jsou muži nejen na prvním místě, ale celkově jim výrazně dominují. I ve stovce nejbohatších Čechů a Slováků loni podle časopisu Euro bylo pouze šest žen. První příčku přitom obsadila Renáta Kellnerová za tragických okolností. Spolu s rodinou zdědila po zesnulém manželovi investiční impérium PPF. S dětmi drží 98,9 procenta skupiny a hodnota jejího majetku čítá podle odhadů českého časopisu Forbes 382,9 miliardy korun.

Ženy se k majetku a velkým penězům v Česku dostávají díky dědictví čím dál častěji a tento trend bude podle odborníků i nadále pokračovat. Vyplývá to z analýzy NextŽeny, kterou zpracovala největší česká advokátní kancelář Havel & Partners ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C. I když nyní vlastní většinu bohatství muži, model dědického transferu majetku nejbohatších českých a slovenských rodin a největších rodinných firem ukázal, že v budoucnu by mohlo dojít k přesunu 48 až 70 procent bohatství do rukou žen.