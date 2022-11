O čem jiném psát sloupek Be Positive! než o orgasmu. Zvlášť když už komunističtí soudruzi věděli, že spokojený sexuální život je klíčem ke spokojenějšímu (a méně reakčnímu) obyvatelstvu. Koho by napadlo, že už v 50. letech minulého století zkoumali tuzemští vědci ženský orgasmus? Že se o dvacet let později psycholog Stanislav Kratochvíl inspiroval americkými sexuologickými pionýry Williamem H. Mastersem a Virginií Johnsonovou a v psychiatrické léčebně v Kroměříži učil páry, jak souložit? Že se dříve než v mnoha západoevropských zemích zrušila v Československu v roce 1961 hrozba až pětiletého vězení za homosexuální lásku? Že ženskou rovnoprávnost prosazoval dokonce socialistický stát, kdy se režim systémově snažil nastolit emancipaci? Nebo že u nás byla transsexualita součástí vědeckého „repertoáru“ a první operace probíhaly už od konce 70. let?

