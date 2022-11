Obertauern

Rakousko

Jedním z mála skiareálů, který letos nezdraží, je rakouský Obertauern. „Vzhledem k vysokohorské poloze a množství sněhu není nutné zasněžovat technickým sněhem,“ uvádí hlavní důvod Hana Ferstl Darlington, která mediálně zastupuje zimní středisko. Dosněžuje se pouze několik frekventovaných míst na dojezdech a křížení sjezdovek.

Hlavním lákadlem jsou čtyři značené okruhy, po kterých se dá objet celý Obertauern na lyžích:

Tauernrunde je půldenní okruh. Proti směru hodinových ručiček se jede po modrých a modro‑červených sjezdovkách. Vedou nejkrásnějšími panoramatickými partiemi. Ve směru hodinových ručiček se sjíždějí červené sjezdovky.

Mistrovství světa Tři nejdůležitější mistrovství světa v lyžování a snowboardingu se v zimní sezoně 2022/2023 konají ve Francii, Gruzii a Slovinsku. Mistrovství světa v alpském lyžování

6.–12. února

Francie – Courchevel a Méribel Mistrovství světa v akrobatickém lyžování a snowboardingu

19. února – 5. března

Gruzie – Bakuriani Mistrovství světa v klasickém lyžování

21. února – 5. března

Slovinsko – Planica

Super Seven seřadil sedm nejvyšších lanovek a sedm nejlepších sjezdovek sportovního střihu do jedné linie. Vévodí jim kdysi nejstrmější rakouská sjezdovka Gamsleiten 2, která je dodnes postrachem rekreačních lyžařů a především snowboardistů. Kdo tady upadne, ten se obvykle veze po zadku dlouhé desítky metrů, než se mu podaří zastavit.

Bobby‑Runde objíždí Obertauern v nižších polohách a po jednoduchých tratích. Několik maskotů v čele s Bobbym provádí nejmenší děti skrze Märchenwald (Pohádkový les) a také dlouhým dřevěným tunelem plným duchů, Wellenbahn (vlnitá funline), Bibbo Bär (lyžařské hřiště s překážkami), na třech místech Torlauf (obří slalom) a Fun‑Park (snowpark se skoky).

My Track je nový okruh především pro puberťáky, kteří se nebojí. Freeski a snowboarding si užijí pokročilejší jezdci na tratích obřího slalomu na Schönbachalmu, moguly na Seekarecku a přirozeně boulovaté sjezdovce G2, speedtrack pod Grünwaldkopfem a u Zentralbahnu, funpark na Monte Flu, boardercross u Angeru a funline Wellenbahn.

First.Track Events je novinka, kterou před Obertauernem už vyzkoušelo mnoho evropských skiareálů. Za svítání se pro objednané skupiny s instruktory otevírá sedačková lanovka Plattenkar a lyžaři si užívají úplně hladké sjezdovky, které mají jen pro sebe. K dispozici jsou modré, červené i černé sjezdovky. Když se spustí celý skiareál pro veřejnost, ranní ptáčata již sedí na horském brunchi, který je součástí speciálního skipasu.

Paganella

Itálie

Lyžařská perla Dolomit má jedinečnou přírodní polohu. Obrovská vápencová kra je nakloněná tak, že do údolí Bolzana a Trenta padá kolmými stěnami a na odvrácené straně se mírněji sklání k Andalu. Tady se lyžuje.

Svezení je tu parádní především za dobrého počasí. Na jedné straně hledíme do hlubokého údolí, kde se zelenají louky, a na druhé straně vidíme zasněžené majestátní skalní obry v pohoří Dolomiti di Brenta.

Italské sjezdovky bez alkoholu a s pojištěním Italové mají na svých sjezdovkách přítomnou policii. Uniformované hlídky na lyžích neustále projíždějí po sjezdovkách ve všech větších skiareálech. Lyžařům dodávají pocit jistoty. Nejen že udržují pořádek na tratích i v restauracích, ale také poskytují první pomoc zraněným, orientují zbloudilé lyžaře či snowboardisty a také dohlížejí na bezpečnostní pravidla pohybu po sjezdovkách. Letos jim přibyla další povinnost: Namátkou kontrolují, zda mají všichni lyžaři sjednané pojištění na odpovědnost. V mezinárodním pojišťovacím slangu se označuje za RCT (tj. pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím stranám), které kryje občanskoprávní odpovědnost za věcné škody nebo zdravotní újmu. Italové dali tuto povinnost do zákona. U koho je zjištěno, že nemá sjednané pojištění RCT, musí na místě odevzdat skipas a uhradit pokutu ve výši 100–150 eur. Povinnost se vztahuje na sjezdovky, snowparky i freeridové zóny. Nevztahuje se na běžecké tratě a skialpinistické túry. Italské zákony od letošního roku striktně zakazují lyžování pod vlivem alkoholu a drog. Umožňují policistům i četníkům provádět dechové zkoušky přímo na svahu, zvláště v případě srážky či nehody. Nelze zapomenout také na striktní povinnost nosit lyžařské přilby pro děti a mládež do 18 let, pokud se pohybují na lyžích či snowboardech ve skiareálech. Povinnost se nevztahuje na sáňkování a jízdu mimo lyžařské středisko.

Letošní novinky směřují především k dětem a milovníkům lehčího lyžování. Italové totiž pro děti udělají téměř cokoliv, co jim na očích vidí.

Osvětlená sjezdovka Cacciatori I pro večerní lyžování i návratové tratě Gaggia a Olimpionica I byly rozšířeny. Dosud se zde tvořily nepříjemné dopravní zácpy, když se méně zkušení lyžaři vraceli odpoledne do údolí.

Snowpark Dosson je zvětšený. Přibyl nový obrovský skok určený pro velmi dobře trénované snowboardisty a lyžaře. Především ale vznikla nová trať Fun Slope s vysokými klopenými zatáčkami a boulemi pro děti a méně zkušené teenagery.

Lyžařská školka v Rindole je obohacena o dva nové pojízdné koberce pro úplné začátečníky. Zde se naučí lyžovat úplně každý.

Letošní novinky v Paganelle směřují především k dětem a milovníkům lehčího lyžování. Vznikla tu nová trať Fun Slope s vysokými klopenými zatáčkami a boulemi pro děti a méně zkušené teenagery. Foto: Jakub Turek

Nassfeld

Rakousko

Mnohostranné zimní vyžití nabízí prázdninová oblast Nassfeld – Hermagor. Velký skiareál Nassfeld je známý dobrými sněhovými podmínkami po celou zimu a k tomu slunečným počasím. Vzhledem k tomu, že se skiareál nachází přímo na hranicích s Itálií, panuje v něm příjemná atmosféra směsi italské a rakouské horské kultury.

Pokud sledujete sjezdové lyžování, jistě víte, že tady dlouhodobě trénoval fenomenální Franz Klammer nebo další Rakušan světové extratřídy Armin Assinger.

Kromě dlouhých klasických sjezdovek si lyžaři i snowboardisté užívají sníh ve snowparku, ve freeridových areálech, na fun sjezdovkách The Snake a The Wave nebo na speed a ski‑movie tratích.

Pokud se chcete mezitím věnovat něčemu jinému, můžete si zabruslit na přírodních ledových plochách jezer Weissensee a Pressegger See. Večer sjíždět kopce na sáňkách, vyrazit na běžkách nebo sněžnicích romantickou krajinou, případně si jen užít pár hodin odpočinku ve wellnessu.

Vedle lyžování v Nassfeldu je zdejší ikonickou zábavou bruslení na Weissensee. Je dlouhé 12 km, široké 900 metrů a hluboké 99 metrů. Profesionální služba vytváří největší upravovanou ledovou plochu v Evropě. Jedná se o mnohakilometrovou bruslařskou dráhu, několik kluzišť, přírodní hřiště na hokej a curling. Doplňují je trasy pro pěší a běžkařské stopy. Raritou je zimní golfové hřiště a tradiční vyjížďky na velkých saních tažených koňským spřežením.

V Nassfeldu se na letošní sezonu nechystá žádná bombastická novinka, ale buďte si jisti, že narazíte na něco příjemného, co jste v minulých letech neviděli. Objevíte nový kiosek se svařeným vínem, v půjčovně dostanete nové modely lyží i bruslí, restaurace bude vylepšená, instruktor vás zavede na nové terénní sjezdy… V Rakousku se vylepšuje zimní dovolená po malých krůčcích k dokonalosti. Pokud lyžujete s rodinou, prostudujte balíčky, které v některých termínech umožňují bydlení a lyžování dětí s rodiči zdarma.

Haute Maurienne

Francie

Francouzské údolí Haute Maurienne je doslova poseté lyžařskými areály. Mauriennské turistické sdružení jich eviduje dvaadvacet. Obhospodařují kolem tisíce kilometrů sjezdovek. To je dohromady více, než má největší lyžařská oblast světa Tři údolí.

Ostatně samotná Tři údolí od údolí Maurienne odděluje jen vysokohorský národní park Vanoise. Přes jeho hradbu se na lyžích dostaneme pomocí několika lanovek přes středisko Orelle do Val Thorens a odtud můžeme vyrazit dál na Méribel a Courchevel. Je to hezký lyžařský výlet za krásného počasí na celý den.

Těžiště lyžování v Maurienne je ovšem jinde. Jezdí se sem především do menších skiareálů. Pro Čechy je jednoznačně nejznámější La Norma. Lyžování je tady pestré. Sjezdovky vedou po vysokohorských loukách i lesem, hodně se jezdí v neupraveném terénu.

Aussois nabízí lučinaté sjezdové tratě nad městem. Je to hezké lyžování na víkend, ale sjezdování na dvou svazích se po pár dnech začne zajídat. Další dva dny lze příjemně strávit ve Valfréjus. Jezdí se tu téměř výhradně nad hranicí lesa, což je sice za slunečného počasí nádherné, ale v mracích nepříjemné. Celé středisko připomíná velkou sněhovou houpačku v jednom opuštěném horském údolí.

Val Cenis tvoří svojí velikostí přechod mezi malými centry, jako je Norma, a velkými areály jako například La Plagne nebo Les Arcs. Je vhodné především pro rekreační lyžaře, kteří ocení italský temperament a šarm zdejších usedlíků. Naopak do Valmeinier lákají české cestovní kanceláře především rodiny s malými dětmi. Dostatek širokých zelených a modrých sjezdovek ve třech údolích vedle sebe zaručuje začátečníkům široké možnosti a rekreačním lyžařům klidné sjezdování většinou na sluníčku.

Specialitou Haute Maurienne jsou sněžnice. Protože všechna lyžařská centra zasahují do úrovně lesa, jsou zde mezi stromy vyšlapány desítky kilometrů pěšinek. V každém infocentru dostanou zájemci plánky na trasy, které mohou být lehkými procházkami na sluníčku, ale také těžkými celodenními treky do vysokých údolí daleko od lidí. Trasy pro sněžnice jsou vyznačené i na úbočích kopců nad městy v údolích. Nejznámější je dvacetikilometrová túra seznamující návštěvníky s opevněním, které tady vzniklo během sporů, komu bude patřit Savojsko. Zda Itálii, nebo Francii.

Pokud si koupíte skipas Espace Haute Maurienne Vanoise na 6–8 dní, můžete se volně pohybovat po celém údolí. Permanentka platí na lyžování ve skiareálech La Norma, Val Cenis, Valfréjus, Aussois, Bonneval sur Arc a Bessans. Podmínkou je, že ve „svém“ středisku, kde jste ubytovaní a kde jste permanentku koupili, můžete lyžovat po celou dobu pobytu. V ostatních střediscích vždy jen jeden den.

Navíc mezi středisky jezdí skibusy anebo meziměstské autobusy, jejichž linky se protínají na autobusovém nádraží Modane, a vy máte dopravu zdarma.

Letos byl nově zaveden roční skipas Haute Maurienne Vanoise. V zimě umožňuje neomezeně lyžovat v šesti lyžařských areálech Val Cenis, Aussois, Bessans, Bonneval, Norma a Valfréjus. To obnáší 350 kilometrů alpského lyžování a 200 kilometrů severského lyžování. K tomu provozovatelé přidávají po třech dnech lyžování v Bardonecchii (Itálie), Montgenevre, Pralognan la Vanoise a Crans‑Montaně (Švýcarsko). V létě platí permanentka na všechny lanovky v údolí Haute Maurienne pro pěší i cyklisty.

V Maurienne se lyžuje především v menších skiareálech. Pro Čechy je jednoznačně nejznámější La Norma. Lyžování je tady pestré. Sjezdovky vedou po vysokohorských loukách i lesem, hodně se jezdí v neupraveném terénu. Foto: Jakub Turek

Alta Badia

Itálie

Kouzelné lyžování po příkladně upravených sjezdovkách v srdci Dolomit doplňuje Alta Badia kulinářskou akcí nazvanou S chutí lyžovat. Navíc část zisku z každého prodaného jídla a pití půjde na podporu dětské paliativní péče.

Projekt zaštiťují místní šéfkuchaři Norbert Niederkofler a Massimiliano Alajmo, ocenění třemi michelinskými hvězdami v seznamu The World’s 50 Best Restaurants 2022.

Různé akce jako Gourmet Skisafari, SunRisa, Sommelier na sjezdovkách, Roda dles Saus a Wine Skisafari budou lákat lyžaře po celou zimní sezonu.

Legami v italštině znamená spojení, vazby, pouta a harmonii mezi lidmi, ale také touhu sdílet emoce v absolutní svobodě, kterou krajina Dolomit nabízí. To je základ pro třináctý ročník této oblíbené kulinářské akce. Koncept zůstává stejný: každý z osmi michelinských šéfkuchařů bude přidělen do jedné horské chaty na svazích Alta Badia a vytvoří menu, které bude lyžařům nabízeno po celou zimu.

Alta Badia patří do nejúžasnějších lyžařských zážitků z Dolomit.

Pokrmy lze ochutnat na horských chatách: Ütia Lé, Ütia L’Tamá, Club Moritzino, Ütia Las Vegas, Ütia I Tablá, Ütia de Bioch, Ütia Pralongia a Ütia Jimmy po celou zimní sezonu.

Šéfkuchař Norbert Niederkofler z restaurace St. Hubertus v Hotelu Rosa Alpina (tři hvězdičky Michelin, jedna zelená hvězda) vede další michelinské kolegy: Massimiliano Alajmo (Restaurant Le Calandre, Rubano‑Padova, tři hvězdy) byl v pouhých 28 letech nejmladším šéfkuchařem na světě oceněným třemi michelinskými hvězdami, Ciccio Sultano (restaurace Duomo, Ragusa, dvě hvězdy) a jeho kuchyně neustále na cestách mezi pevninou a mořem, mezi vzpomínkami na domov a cestování, mezi vysokou kulturou a kulturou ulice, mezi minulostí a současností. Poprvé bude angažována Antonia Klugmannová (Restaurant L'Argine ve Vencó, Dolegna del Collio‑Gorizia, jedna hvězda) z Terstu, která ve své kuchyni používá především místní produkty, aniž by se však vzdala vnějších vlivů. Má silný smysl pro respekt k udržitelnosti v kuchyni. Představí se i Alessandro Dal Degan (restaurace La Tana Gourmet, Asiago‑Vicenza, jedna hvězda), kuchař‑bylinkář, jenž zná každý výhonek, bylinku nebo kořen, které rostou na náhorní plošině Asiago. Fabrizia Meroiová (Restaurant Laite, Sappada, jedna michelinská hvězda), jež nachází inspiraci pro vymýšlení, vytváření a zdokonalování svých jídel z každodenního života, je opět nedílnou součástí skupiny, stejně jako Simone Cantafio (Restaurace La Stüa de Michil at Hotel La Perla, Corvara), který ve své kuchyni navrhuje tradici a inovace s cílem představit světu italské produkty a vyprávět příběh chutí tohoto území. Peloton šéfkuchařů uzavírá italský topšéfkuchař pro většinu gastronomických kritiků Fulvio Pierangelini.

Zúčastnění kuchaři byli požádáni, aby vytvořili své recepty a zároveň snížili množství odpadu a věnovali zvláštní pozornost ochraně planety, čímž přispějí k udržitelným iniciativám Alta Badie. Turistická destinace totiž získala certifikaci GSTC (Global Sustainable Tourism Council).

Alta Badia patří do nejúžasnějších lyžařských zážitků Dolomit. Sedmatřicetikilometrový okruh Sella Ronda kolem stejnojmenného obrovského skalního masivu naprojektovali lanovkáři tak, aby se dalo jet na sjezdovkách přes čtyři významná sedla Gardena, Campolongo, Pordoi a Sella. Projíždí se tři údolí Alta Badia, Val di Fassa a Val Gardena.

V italském skiareálu Alta Badia v srdci Dolomit se letos chystá kulinářská akce nazvaná S chutí lyžovat. Část zisku z každého prodaného jídla a pití připravených ve spolupráci s michelinskými hvězdami půjde navíc na podporu dětské paliativní péče. Foto: Freddy Planinschek

Méribel a Courchevel

Francie

Mondénní Courchevel a poněkud lidovější Meribel pořádají mistrovství světa v alpském lyžování. Do srdce největší světové lyžařské události se můžete vypravit od 6. do 19. února. Pořadatelé vřele doporučují, abyste si vstupenky zajistili již teď, protože později už nemusíte sehnat lístek a nedostanete se ani do blízkosti závodních sjezdovek.

Francie, pro kterou je sjezdové lyžování jedním z nejdůležitějších sportů, totiž pořádá mistrovství světa teprve počtvrté v 98leté historii. To si domácí i zahraniční fanoušci rozhodně nenechají ujít! Očekávají dva týdny vzrušení, fandění, emocí, jistě i zklamání a především skvělé zábavy na tratích. Večer pak v pohostinských zařízeních i fanzónách na dojezdech závodních sjezdovek.

Zážitkové bydlení? Na farmě Jižní Tyrolsko v Dolomitech je velmi hrdé na své zemědělské tradice. Vzpomeňme jen na tři jeho vlajkové produkty – špek, jablka a víno! Proto je v této severoitalské provincii velmi oblíbená agroturistika, která se nezastaví v zimě ani v létě. Ubytování na statcích využívají především Italové a Rakušané, ale na chuť mu už přišly i další národnosti, Čechy nevyjímaje. Nejsilnější značkou, která ochraňuje statkářské dědictví předků, je Roter Hahn, červený kohout. 1600 farem sdružených pod červeným kohoutem kromě své běžné zemědělské činnosti nabízí kvalitní ubytování v pohodlných apartmánech. Některé stojí v odlehlých údolích, jiné farmy poskytují ubytování v blízkosti dolomitských sjezdových areálů. Farmy jsou známé domácí gastronomií. To by nebylo v Itálii zase tak výjimečné… Hosté ale mají navíc přístup do obyčejného zemědělského života. Účastní se péče o zvířata, zpracování plodů země z polí i sadů, ochutnají domácí speciality, zajdou do místní hospůdky či vinárničky, nahlédnou pod ruce tradičním řemeslníkům.

Dosud se lyžařské mistrovství světa na francouzském území konalo v Chamonix pod Mont Blankem v letech 1937 a 1962 a pak už jen ve Val d’Isere roku 2009. Méribel má ovšem bohaté zkušenosti ze světových pohárů a také ze Zimních olympijských her roku 1992 v Albertville, neboť na zdejších sjezdovkách se jely všechny ženské lyžařské disciplíny.

Méribel i Courchevel patří do obrovské a propojené lyžařské oblasti Tři údolí, která je symbolem zimních sportů ve Francii.

Pozice savojských Tří údolí spočívá v neuvěřitelných šesti stech kilometrech upravených sjezdovek, dvou stech lanovkách a v obrovském výběru možností, kde a jak sjíždět zasněžené kopce.

Není nad to, ráno vyrazit do snobského Courchevelu na dokonale upravené sjezdovky, v poledne přejet do divokého Val Thorens s prudkými zatáčkovitými tratěmi mezi skálami, odpoledne si projet přívětivě rekreační Menuires, k večeru se vozit na lehkých sjezdovkách v Mottaretu a na závěr sjet do sportovně laděného Méribelu.

Lyžování v Česku

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn nechystá žádné novinky ve skiareálu ani ve velkých hotelech a restauracích. Minulé dvě covidové sezony byly ekonomicky devastující a nikdo nemá chuť investovat další peníze do tak nejistého podnikání, jako je lyžování. Nenápadná a drobná změna v okolí Špindlerova Mlýna se odehrává v rámci outdoorových aktivit.

Správa Krkonošského národního parku průběžně rekonstruuje jednoduché dřevěné přístřešky a mění je na solidní chatky, které poslouží nejen k posezení v přízemí na lavicích okolo stolu, ale také k nouzovému přenocování několika lidí nahoře na povalu pod střechou ve vlastním spacím pytli.

Velkou událostí ale bude Světový pohár žen v alpském lyžování, který se ve Špindlerově Mlýně koná 3.–4. února. Závodit se bude v obřím slalomu a slalomu. „V původním plánu figuroval v termínové listině pro rok 2023 Špindlerův Mlýn o měsíc později, tedy začátkem března. Po úpravách pak z plánu závodů vypadl a chvíli to vypadalo, že si Česko bude muset na nejlepší světové lyžařky počkat déle než čtyři roky. Nakonec ale Špindlerův Mlýn v oficiálním seznamu nechybí a organizátoři se chystají na velkou akci,“ přibližuje komplikovaná jednání Čeněk Jílek, předseda představenstva společnosti Melida, která provozuje skiareál Špindlerův Mlýn. „Závody ve Špindlerově Mlýně jsou těmi posledními před mistrovstvím světa, takže to pro všechny lyžařky bude možnost, jak vyladit potřebnou formu. Věříme, že se do České republiky sjede špička ženského lyžování,“ dodává Lukáš Heřmanský.

Dolní Morava

Dolní Morava mezi Jeseníky a Orlickými horami mohutně investuje do zimní i letní rekreace. Cyklisty na terénních tratích a pěší turisty střídají lyžaři a snowboardisté. Největším lákadlem pro návštěvníky je letos dostavěný obrovský most pro pěší Sky Bridge a spolu s ním Stezka v oblacích. Obě zařízení poskytují grandiózní výhledy, které doslova berou dech. Doplňuje je adrenalinová Mamutí horská dráha.

Na Dolní Moravě sezona nikdy nekončí. Pro pěší je tu největším lákadlem visutý most přes údolí a Stezka v oblacích, lyžaři si můžou zase vychutnat deset kilometrů sjezdovek s možností večerního lyžování. Foto: Jakub Turek

Nepříliš oslňujících 10 kilometrů sjezdovek zatraktivňuje osvětlené večerní lyžování, skicrossová trať a snowpark.

Monínec

Malé středočeské lyžařské středisko Monínec se připojilo do systému skipasů a věrnostních slev Gopass. V Česku je v něm ještě Špindlerův Mlýn a Ještěd. Gopass provozuje společnost Tatry Mountain Resorts, která do něho již zapojila svá zimní střediska a také aquaparky v pěti zemích Evropy. Na jeden Gopass lze platit ve 23 střediscích, 16 hotelech a mnoha půjčovnách, restauracích, obchodech a sportovních zařízeních.

Ceny lyžování na Gopass jsou dynamické. „Návštěvník si může předem najít čas pro návštěvu Monínce, kdy je zde lyžařů a snowboardistů nejméně, a tudíž zaplatí nejnižší cenu,“ uvádí spolumajitel moníneckého areálu Jaroslav Krejčí.

