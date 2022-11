Když tak vlivná a temná figura ruské politiky jako Jevgenij Prigožin na dotaz ze sociální sítě Vkontakte týkající se ruského vlivu na americkou politiku prohlásí „Dělali jsme to, děláme a budeme dělat“, měla by to být politická bomba. Mohl by to být i cynický humor, protože za důkazy či svědectví, které by potvrdily již několik let vyšetřované podezření, že Prigožin zasahoval do americké politiky, FBI vypsala odměnu deseti milionů dolarů, kterou nakonec chce inkasovat on sám.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se