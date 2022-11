Hlavní město je bezesporu hospodářským tahounem a podnikatelsky velmi atraktivním regionem České republiky. Svědčí o tom nakonec i čtvrtinový podíl na celorepublikovém HDP. Stojí za tím mimo jiné rozvoj elektrotechnických oborů, výroba informačních a měřicích zařízení a výpočetní techniky, stejně jako farmaceutický průmysl nebo cestovní ruch a na něj navázané služby. Zdejší podnikání dokáže překročit vnitrostátní dosah a zaznamenat i mezinárodní úspěchy. Jasně se to ukázalo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a IBM Firma roku.

Fakta IBM FIRMA ROKU 2022

1. místo ICE Industrial Services

2. místo EKO MB

3. místo Mixit

Firma ICE Industrial Services se bude o celorepublikový titul IBM Firma roku 2022 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2022

1. místo Linda Bezusová Kamarádová

2. místo Vanda Kofroňová

3. místo Martin Perlík

Živnostnice Linda Bezusová Kamarádová se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2022 ucházet před finálovou porotou v Praze. MONETA Živnostník roku Srdcař 2022

Linda Štucbartová

Odbornou porotu nejvíce zaujala Linda Bezusová Kamarádová věnující se tradiční výrobě marmelád a cibulád ze sezónních čerstvých produktů. „Paní Bezusová Kamarádová si zaslouží být oceněna jak za poutavou a inspirativní cestu podnikáním, tak zároveň i za zaujetí a chuť hledat nové cesty i možnosti ve svém oboru,“ okomentoval vítěze člen poroty Jakub Svatek z MONETA Money Bank. Mezi firmami zvítězila společnost ICE Industrial Services věnující se průmyslové automatizaci. „U vítěze oceňuji široký záběr podnikatelských aktivit a vzhledem k tomu, že s vítězem máme zkušenost v rámci automobilového průmyslu a známe kvalitu dodávaných služeb, tak za mě byli rozhodně jedni z favoritů,“ okomentoval volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

V jednotlivých krajích je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. V Praze toto ocenění získala trenérka sebeobrany Linda Štucbartová.

Vyhlašování MONETA Živnostník roku 2022 a IBM Firma roku 2022, Hlavní město Praha Foto: archiv soutěže

Vařím více očima než chuťovými pohárky

Linda Bezusová Kamarádová,

MONETA Živnostník roku 2022 Hlavního města Prahy

Linda Bezusová Kamarádová Foto: archiv soutěže

Věnuje se primárně výrobě marmelád a džemů, zároveň také sirupům a slaným delikatesám, jako jsou například cibulády. Pod názvem MarmeLinda vyrábí ručně produkty z lokálních surovin a dosahuje úspěchů. „Ten největší mezinárodní úspěch je ocenění Great Taste, což je gastronomický Oscar, kterého jsem získala v Anglii. Ale těch ocenění je daleko více, a to i v soutěžích, které se týkají pouze například citrusů. Ale největší poctou pro mě je vracející se zákazník, případně firma, která ode mě chce firemní dárky,“ říká Linda Bezusová Kamarádová.

Její práce je hodně o výrobních surovinách. Musí být co nejkvalitnější a opravdu tomu věnuje velkou pozornost. Nepoužívá žádné konzervanty ani chemické přísady, pouze kvalitní koření, případně kvalitní alkohol. „Velkým obchodům se vyhýbám, protože by to mohlo kazit kvalitu. Raději si zákazníka obsluhuji sama a raději se pouštím do těch firemních dárků, kde si kvalitu ohlídám, mám na to dostatek času a nejsem pod tlakem nějakého řetězce, který mě nutí srážet cenu. Touto cestou jít nechci,“ popisuje vítězná živnostnice. Pokud jde o marmeládu, nedají Češi dopustit na svoji jahodovou a meruňkovou, případně borůvkovou. Sama ale zaznamenala velký úspěch s pomerančovou, přestože ji většina lidí má spojenou spíše s hořkostí. „Tudíž jí vařím takovou, aby nebyla tak hořká, ani příliš sladká. Mám vlastní recepty, z vlastní hlavy, nikde nečerpám žádnou inspiraci. Všechno je to moje vlastní kreativita. Dokážu tak trochu vytušit, co by zákazník mohl chtít a přizpůsobím mu marmeládu na míru. Proto mám také více než čtyřicet druhů a musím už teď trochu snižovat počet druhů, protože potom chudák zákazník neví, co si má vybrat dříve,“ uvádí Bezusová Kamarádová.

Vlastní vaření marmelád je součástí know­‑how, protože u každého ovoce je příprava jiná. Někde se dává cukr hned, někde až za chvíli, někde až úplně nakonec. „Je to o zkušenosti a o tom mít to trošku v ruce. Už bych dokonce řekla, že vařím více očima než chuťovými pohárky, ale ty tam hrají také roli při primárním vymýšlení receptu,“ uzavírá Linda Bezusová Kamarádová.

Češi mají techniku v genech

Tomáš Vránek,

zakladatel společnosti ICE Industrial Services, IBM Firma roku 2022 Hlavního města Prahy

Tomáš Vránek, zakladatel společnosti ICE Industrial Services Foto: archiv soutěže

„Snažíme se zvyšovat efektivitu pomocí automatizace, robotizace a digitalizace. Pomáháme zautomatizovat ty činnosti v průmyslu, které jsou opakované, náročné, ohrožující zdraví zaměstnanců a snažíme se vrátit lidem kreativní práci a takovou práci, kterou by měly dělat stroje, vrátit strojům,“ říká Tomáš Vránek.

Moderní programování robotů je velmi uživatelsky přívětivé a není to vzdálené složitějším počítačovým hrám. „To je přidaná hodnota, kterou bychom chtěli vrátit technickým týmům, protože vidíme, že Češi mají techniku v genech a já jsem byl součástí stovek projektů a řada týmů byla složena z Čechů, kteří jsou v oboru automatizace považováni za jedny z nejlepších expertů,“ uvádí zakladatel vítězné firmy. Každá linka či výrobní stroj je přesně na míru. Jedna z nejsložitějších výrobních linek byla na kompletní výrobu loketních opěrek do automobilů, která se skládala ze třiceti samostatných strojů. „Každý vyrobený díl má svůj rodný list, který definuje jeho kvalitu a zároveň to umožňuje řídit výrobu a na základě dat dělat manažerská rozhodnutí,“ přibližuje Vránek. Typický projekt trvá tři čtvrtě roku. Zákazníci mají určitá očekávání na rychlost výroby, často linka vyrábí nepřetržitě. Na příkladu linky na loketní opěrky ušetřili pětatřicet agenturních pracovníků na třech směnách a také 75 % místa v závodu. Linka dokáže vyrábět až dva tisíce opěrek denně, což je pětinásobné zvýšení rychlosti výroby. „Teď máme zhruba dvě stě lidí, z toho je sedmdesát programátorů. Jsme největší tým programátorů automatizace v republice. Máme zhruba čtyřicet konstruktérů, čímž jsme také jedním z největších konstruktérských týmů. Máme řadu výrobních techniků, instalačních techniků a projektových specialistů. Děláme zhruba sto projektů různých velikostí ročně,“ chlubí se právem Tomáš Vránek.

Firmu čeká velká výzva v podobě automatizace stavebnictví. Rádi by se prosadili s 3D tiskem betonových struktur, počínaje ochrannými a bezpečnostními prvky proti terorismu. Dále je to dotažení projektu 3D tisku budov a vytištění první zkolaudovatelné budovy v České republice.