Dopravní policista stojící u hlavní silnice protínající egyptské letovisko Šarm aš-Šajch na Sinajském poloostrově neumí anglicky. Ale je mu vše jasné. Při slovech „konference, bus a shuttle“ s jistotou přikyvuje a energicky ukazuje rukou směrem k zastávce autobusu vzdálené pár desítek metrů. Je brzy ráno. Slunce na obloze bez mráčků je ale i tak už dost silné na to, aby člověka zahnalo do nejbližšího stínu u zastávky. Vrhá ho billboard, na němž je velkým písmem napsáno „SAVE The Planet“ (Zachraňte planetu). První připomínka toho, že právě tady v Šarm aš-Šajchu probíhá světová klimatická konference COP27, na niž se sjíždí zhruba 35 tisíc lidí z téměř 200 států. Vesměs jde o politiky, úředníky, aktivisty, zástupce neziskovek, byznysmeny a novináře. Ti se zde budou setkávat až do 18. listopadu.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se