Přestože je investice do nemovitosti vzhledem k ceně i délce úvěru investicí na dlouhá léta (a většině lidí bohatě stačí jedna, maximálně dvě na celý život), při rozhodování, co a kdy koupit, se často řídí okamžikem. Takže do začátku letošního léta bylo cokoliv z cihel a malty výhodnou investicí, na které se nedalo prodělat, na kterou se stály fronty a o kterou se bojovalo v dražbách a platily se nesmyslné ceny za nesmyslné stavby. A teď – o pár měsíců později – jsou nemovitosti naprosto předražené a kupoval by je pouze lehkovážný blázen. Mimochodem už teď jsou nemovitosti v průměru o pět až deset procent levnější než na jaře. Ani tak ovšem nikoho nezajímají.

Poučenější investoři vzpomínají na roky 2009 až 2014, kdy v důsledku finanční krize, kdy došlo k prudkému růstu nezaměstnanosti, inflace, ale také úrokových sazeb a současně poklesu ekonomiky, spadly ceny nemovitostí až o 30 procent. A ti ještě poučenější si vzpomenou, že se propad cen týkal hlavně starší panelové zástavby, okrajových čtvrtí, zatímco nemovitosti v tzv. top lokalitách na ceně neztrácely. Respektive jejich cena se držela, nebo dokonce rostla, ovšem pouze o jednotky procent, nikoliv o desítky, jako tomu bylo v letech následujícího boomu.

Ještě poučenější investoři pak zdůrazňují „mikroklima“ každé nemovitosti, kdy se cena stejného domu (co se týká kvality výstavby) ve stejné ulici může lišit i dvojnásobně třeba proto, že gentrifikace ještě nedošla až na konec ulice. Prostě že na jedné straně stále nebydlí ti správní

lidé.

Dlouhodobá investice, jako je nemovitost (zejména pokud má jít o investici, a ne o nákup pro vlastní bydlení, kde se má člověk soustředit na poměr výdajů za úvěr a celkových výdajů na domácnost vůči příjmům), by si ovšem zasloužila podstatně hlubší průzkum minulosti.

A i když Česká republika (případně česká města v rámci Československa) až tak moc historických dat nenabízí, dostupná data jisté vodítko přinášejí.