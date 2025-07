Začalo to koncem května zavádějící srovnávací tabulkou koalice Spolu na sociálních sítích, kde se čísly o výdělcích, penzích nebo cenové hladině snažila přesvědčit o tom, že tato vláda je lepší než ta minulá. Protiútok na sebe nenechal dlouho čekat. Přestřelky na téma inflace, důchody, rozpočet a jeho deficit a v posledních dnech Green Deal, povolenky a samozřejmě výpadek elektřiny jsou na denním pořádku. Stejně jako posuzování kvality ekonomiky a výsledků vlády. A budou se zhušťovat s blížícím se termínem voleb.

Ekonomika se dostala do rukou a především úst politiků jako nástroj regulérního předvolebního boje, ve kterém je povoleno vše. Bez ohledu na fakta, která jsou až příliš složitá na to, aby se jimi někdo zabýval. A protože do voleb zbývají necelé tři měsíce, bezesporu se záhy dozvíme, co by se stalo, kdyby… vládl někdo jiný, kdyby opozice neudělala to či ono, kdyby Evropa nechtěla, kdyby… zkrátka co všechno brání vytvořit ráj na zemi, ke kterému zcela jistě dojde, když bude vládnout ta či ona parta.

