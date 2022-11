Ten pravý kožený dárek

Cestovní taška od Bagind bude tím pravým dárkem pod stromečkem, ať je obdarovaným žena či muž. Je skvělým parťákem zejména na víkendové cesty. Těm z vás, kteří potřebují více prostoru i ve všední dny, bude zase skvělým pomocníkem do práce nebo při cestě do fitka. Taška byla navržena v Čechách a prošla pod rukama zručných řemeslníků v Kolumbii. Vyrobena je z kombinace hovězí kůže a canvasu. Taška Voyage je vyráběna ve dvou barevných provedeních.

Najdete na www.bagind.cz

Osobní běžecký trenér

Garmin Forerunner 255/255S jsou nové, chytré, ultra lehké, sportovně všestranné GPS hodinky ve dvou velikostech a několika barvách. Kombinace zdravotních, tréninkových a fitness funkcí. Kompatibilní s Android i iOS telefony, podpora bezkontaktních plateb Garmin Pay, hudební přehrávač kompatibilní se službami Spotify a Deezer. Výdrž až 14 dní na jedno nabití.

Cena od 8490 Kč, www.garmin.cz

Překvapení na každý den

Zpříjemněte svým blízkým čekání na Vánoce. Co takhle odpočítávat dny s adventním kalendářem Balea, který obsahuje miniprodukty z péče o tělo, pleť a vlasy (379 Kč)? K dostání i v pánské variantě Balea MEN.

Další tipy na dárky najdete na dm.cz/vanoce. K dostání v prodejnách dm a na dm.cz. Nabídka adventních kalendářů je kusově omezena.

Darujte šetrnou péči o pleť

Dopřejte sobě nebo svým blízkým potěšení v podobě Balea pleťové micelární vody s růží 3 v 1 (69,90 Kč/400 ml) bez obsahu parfemace a alkoholu, která je vhodná pro péči o suchou a citlivou pleť. Micelární voda navíc slučuje tři produkty v jednom: čistění pleti, pleťovou vodu a odličovač make‑upu. Vhodná je i pro nositelky kontaktních čoček.

K dostání v prodejnách dm a na dm.cz

Každou ženu potěší parfém

Užívejte si pohodové dny se svými nejbližšími a nakupujte vánoční dárky online. Věřte, že s vhodně vybranou vůní nešlápnete vedle. Co takhle parfemovaná voda s.Oliver Selection Eau Intense (599 Kč/30 ml), která je intenzivním doplňkem pro nezapomenutelný okouzlující vzhled. Jemné tóny broskve a bergamotu podtrhují květinové tóny pivoňky a jasmínu.

Širší nabídku vůní najdete na dm.cz/vune. K dostání v prodejnách dm a na dm.cz

Tričko s dlouhým rukávem Protect Waist

Treat Wear je unikátní česká značka zaměřující se na spodní a noční prádlo navržené pro vaše zdraví a pohodlí. Tričko z kolekce Protect je vyrobeno z těch nejkvalitnějších materiálů se zónovým teplem kolem pasu.

Cena: 1050 Kč, www.treatwear.com

Podvlékací pánské tričko Fresh

Tričko z kolekce Fresh od české firmy Treat Wear, která se zaměřuje na spodní a noční prádlo, je vyrobené z ultrajemného rychleschnoucího materiálu a pomáhá udržet pocit svěžesti celý den.

Cena: 990 Kč, www.treatwear.com

Set na sushi pro experta i začátečníka

Hledáte originální tip na dárek pro milovníka japonské kuchyně? Pak rozhodně vsaďte na tuto sadu na přípravu sushi, která kromě běžných surovin obsahuje i sushimat rohož, dvě krásné kameninové mističky a dva páry jídelních hůlek. Celý set je chráněn dárkovou krabičkou a s láskou vám ho zabalíme a pošleme, kamkoliv si budete přát.

Cena: 702 Kč, www.susi.cz

Vánoční zahrada pod hvězdnou oblohou

Podlehněte potěšení z vánočních mandlí. Konejšivá a delikátní vůně se ukrývá ve všech produktech limitované vánoční řady Mandlové pohlazení od Yves Rocher. Potěšte sebe i své blízké a vybírejte z bohaté nabídky produktů péče o tělo. Kouzelný příběh Vánoc právě začíná…

Dostupné v prodejnách i online na www.yves‑rocher.cz, cena od 99 Kč

Originální neocube

Neodymové magnetické kuličky, ideální dárek pro vaše blízké a známé. Z 216 magnetických kuliček vytvoříte stylové magnetické náramky a další tvary.

Cena od 269 Kč, www.nc.cz

Posuňte hranice tvoření do další dimenze a kreslete trojrozměrně!

S 3D perem můžete snadno vytvořit cokoliv, co vás jen napadne. Šperky, květiny, modely staveb, dekorace či dárky v mnoha barvách. Snadno, rychle a v pohodlí svého domova. Je jen na vás, co s 3D perem vytvoříte – tak směle do toho! U nás najdete širokou nabídku 3D per za nejlepší ceny a také obrovský výběr barevných strun.

Cena od 595 Kč, www.nc.cz

Ultimátní zážitek ze sledování

Ať už holdujete seriálům nebo gamingu, bez kvalitní televize je váš výsledný zážitek poloviční. QD OLED TV od Samsungu vyniká především sytými barvami a hlubokou černou. 4K rozlišení a Dolby Atmos reproduktory s vícerozměrným zvukem pak činí z této televize i ideální zařízení pro gaming – díky Game Pass si nově můžete užít přístup k hrám na Xboxu i bez samotné konzole. Minimalistické rámečky a tenký profil zadní strany navíc perfektně zapadnou do jakéhokoliv interiéru.

Doporučená maloobchodní cena: od 47 990 Kč, www.samsung.cz

Mistr multitaskingu

Samsung Galaxy Z Fold4 je skládací telefon, který se během několika vteřin změní v tablet s prostorným ohebným displejem pro pohodlné sledování zpráv, zatímco jste přítomni na pracovním videohovoru a děláte si u něj poznámky elektronickým perem S Pen. Díky speciálně přizpůsobenému prostředí budete mít pocit, jako byste měli počítač neustále s sebou.

Doporučená maloobchodní cena od 44 990 Kč, www.samsung.cz

FALCO LUXUSNÍ BALÍČEK

Každý si pod slovem luxus představíme něco jiného. Pro někoho to může být auto, pro jiného třeba jídlo. Proto jsme vzali naše nejlepší dobroty a zabalili je pro vás do jednoho luxusního balíčku, aby ten nepopsatelný pocit blaha zažívali i naši mazlíčci. Pokud tedy stále nevíte, čím vašeho parťáka potěšit pod vánočním stromečkem, tady je tip na dárek. Stačí už jen přidat mašli a máte hotovo.

www.falcokrmiva.com

Pro milovníky čerstvého pečiva

Ideální dárek pro milovníky čerstvého pečiva. Pomocí povoskovaných vaků či plátýnek zůstane chleba měkký až o čtyři dny déle. Jedná se o pomyslný kompromis mezi skladováním pečiva v utěrce či igelitu. Voskovaná plátýnka lze však využít i na skladování zeleniny, ovoce či sýrů. Potěší nejen funkcí a přírodním složením, ale i líbivými autorskými designy.

Více informací na www.vobrousek.cz, cena od 109 Kč

Hledáte dárky s příběhem?

Darujte ryzlink, na kterém si pochutnávala už královna Viktorie a doteď se dováží do sklepů Buckinghamského paláce, či špičkový malbec z neuvěřitelných 1900 m. n. m. Na OCENĚNÁVÍNA.CZ objevíte výběr top 100 z více než 1500 degustovaných vín z malých rodinných vinařství a unikátní zážitkové „Antidegustace“, které si oblíbili i novináři a blogeři. Využijte vánoční SLEVU 10 %. Stačí na e‐shopu www.ocenenavina.cz zadat kód VANOCE.

Cena ryzlinku je 439 Kč.

Hygienické vysávání od začátku do konce

Vysávání nemusí vždy znamenat rozvířené alergeny. S designovým Bespoke Jet Pet od Samsungu zachytíte až 99,999 procenta prachových částic a antibakteriální sáček zabrání růstu až 99,9 procenta bakterií. Vysavač pak už jen jednoduše umístíte na vysýpací stanici All‑in‑one, čímž se koš hygienicky vysype a rovnou se u toho i nabije. Na fakt, že existuje prach nebo zvířecí chlupy, pak skoro zapomenete.

Doporučená maloobchodní cena: 20 990 Kč, www.samsung.cz

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.