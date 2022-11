Kabinet začal poprvé od jeho uzákonění připravovat použití záchranného kruhu pro firmy zvaného kurzarbeit. Systém podpory, přes který by stát přispíval firmám na mzdy zaměstnanců, pro které nemají zrovna práci, by se měl podle aktuálního návrhu vládního nařízení týkat podniků s energeticky náročným provozem. A využitý by měl být v případě zastavení dodávek plynu.

Kurzarbeit je v zákoně už od července loňského roku, ovšem jen v obecné podobě. Teprve nyní ale vláda poslala k připomínkám jeho přesné parametry. Stanovuje výši a podmínky případného příspěvku zaměstnavatelům, aby nemuseli rušit pracovní místa. Majitelé hutí či skláren se však podle svých slov o mnoho bezpečněji necítí.