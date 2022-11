Ve vyjednáváních o koalici v Praze se zatím drží hnutí ANO spíš zpět. Jeho šance na účast ve vedení města ale s přibývajícím časem a neshodami mezi pražským vítězem voleb Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a třetími Piráty ale rostou. Jednička ANO v hlavním městě, poslanec Patrik Nacher, v rozhovoru pro HN popisuje taktiku hnutí, které tuší, že by jako druzí z voleb mohli v metropoli nakonec hrát silnější roli, než se po ohlášení výsledků zdálo.

HN: Je to už dva měsíce od komunálních voleb. Kdy myslíte, že bude mít Praha koalici?

Můj tip je do konce roku. Otázka je, jestli to bude na celé volební období.

HN: A bude to koalice za účasti Pirátů?

Mám pocit, že Piráti jsou ve schizofrenní situaci. Na jedné straně do koalice chtějí jít a vyhovuje jim vládní půdorys, kdy jejich čtyři poslanci nejsou vůbec zapotřebí. Pryč je ta původní pirátská myšlenka vymezování se proti kumulaci funkcí a vnímání politiky jako prostředku k obsazování pozic. Dnes se čtyřmi poslanci mají tři ministry, místopředsedkyni sněmovny a asi deset náměstků. Na poměr poslanců mají nejvíc vládních postů v historii. A propsalo se to i do Prahy. Na druhou stranu, nevím, z jakého důvodu – jestli se bojí nebo co – do koalice pořád tahají Prahu sobě. Když s Prahou sobě podepsali Alianci pro stabilitu, říkal jsem hned: Chtějí to zjednodušit – a komplikují to. Chtějí to urychlit – a protahují to. Na moje slova dochází. Prostě s Prahou sobě tady do koalice nikdo kromě Pirátů nechce.