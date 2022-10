Kdo bude vládnout metropoli, je zatím stále nejisté. Praha je jedním z posledních velkých měst, kde ani měsíc po komunálních volbách neuzavřeli koalici. Vítězné uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci), které ve volbách do pražského zastupitelstva získalo 19 křesel, sice o víkendu navrhlo Pirátům a STAN uzavření koaliční smlouvy – jejich formace by měla pohodlnou většinu 37 z 65 křesel v zastupitelstvu. A navrhli již také rozdělení míst v radě – Spolu by získalo šest radních včetně primátora, tři by připadla Pirátům a dvě STAN. Jenže Piráti uvedenou nabídku odmítli, pokud do jednání nebude zapojeno i hnutí Praha sobě Jana Čižinského. S ním totiž ve čtvrtek uzavřeli dohodu, že povolební vyjednávání povedou společně v bloku Aliance pro budoucnost.

„Nabídky učiněné vůči pouze jedné části Aliance pro nás již nejsou relevantní,“ uvedla za obě strany mluvčí Prahy sobě Cecílie Antůšková. Aliance pro budoucnost disponuje 24 mandáty – třetí Piráti totiž získali při volbách 13 křesel zastupitelů, čtvrtá Praha sobě pak 11. Společně se STAN a Spolu tak mají 48 křesel z 65.

