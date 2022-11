Rozrůst se na jednu miliardu trvalo desítky tisíc let. Ke druhé to trvalo sto let. Od té doby se lidstvo množí absurdní rychlostí. A v tomto týdnu globální společnost překonala osmimiliardovou laťku. Poslední miliardu přidala za velice krátkou dobu – od roku 2011. Tehdy byl v Spojených státech prezidentem Barrack Obama, zemřel Václav Havel, na Slovensku se konalo mistrovství světa v hokeji a Jan Pavel II. byl prohlášen za svatého. A před jedenácti lety byla jedna z otázek na planetární trendy úplně stejná jako dnes – je lidí příliš mnoho?

Demograf Tomáš Kučera z katedry demografie a geodemografie na Univerzitě Karlově si jako první připomínku přelidněné Země vybavuje Bangladéš sedmdesátých let a cyklon, který se prohnal touto zemí. „Tenkrát jsem si říkal: kam lidé půjdou? O život jich přišlo asi půl milionu. I tak to vypadalo, že lidé z pevniny přetékají do moře. Davy stály po pás ve vodě. A to bylo v tom čase v Bangladéši jen 68 milionů obyvatel,“ popisuje.