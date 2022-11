Ani kritika některých koaličních partnerů nezastavila nejsilnější vládní stranu ODS, aby prosadila svoji verzi zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh, který kabinet Petra Fialy schválil, pochází z dílny resortu spravedlnosti pod vedením občanského demokrata Pavla Blažka. Ochrana nově nemá platit pro nahlášení přestupků, nepočítá se s anonymními podněty. Takzvaní whistlebloweři by se měli podle novely pod podněty podepsat. Jak ale upozorňují zejména Piráti, anonymita hraje u podobných oznámení zásadní roli.

„Je důležité mít možnost oznámit závažnou protiprávní činnost bezejmenně. Tak, jak je to nyní připravené, a my jako Piráti k tomu máme výhrady, by to umožňovalo třeba i státu nepřijímat anonymní oznámení. Což by vedlo ke snížení transparentnosti,“ míní poslanec Jakub Michálek (Piráti). Návrh zákona nyní projedná Poslanecká sněmovna.