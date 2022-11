Televize Nova a Prima odmítly nabídku České televize na vysílání společné prezidentské debaty. Dalo se to očekávat, spojení těchto tří naprosto odlišných vesmírů je těžko představitelné. Kavčí hory přelomovou nabídku vysvětlovaly tím, že by to bylo funkční řešení vstřícné k divákům, kteří budou před volbami dostávat roztříštěné informace z desítek zdrojů.

Mnohem pravděpodobnější vysvětlení je však na jiném místě stejného tiskového prohlášení. České televizi nepotvrdil účast v jejích debatách Andrej Babiš. Soudě podle jeho veřejných vyjádření má obě komerční stanice radši než veřejnoprávní médium, které o něm, jeho politice a podnikání opakovaně vysílalo kritické reportáže. Nepřišel ani do Interview ČT24, ve kterém jsou rozhovory s prezidentskými kandidáty ve formátu jeden na jednoho.