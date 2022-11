Nadace Divoké husy pomáhá sociálně potřebným, handicapovaným a seniorům, podporuje odvážné lidi a jejich smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti. Není to nadace, která se věnuje ochraně přírody, jak by se mohlo zdát z jejího názvu. Jak název vznikl? Před 25 lety iniciovala její vznik nizozemská Nadace Wilde Ganzen (česky Divoké husy), která je o 40 let starší. První kontakt s ní však sahá už do roku 1969, do Naardenu, kde tehdy žil předseda správní rady nizozemské nadace. Ten k podobné práci nadchl skupinu českých farářů, kteří ho navštívili. „Název Divoké husy je inspirován deníkem dánského teologa a filozofa Sorena Kierkegaarda, v němž srovnává divoké husy s těmi ochočenými. Zatímco domácí pouze sedí na dvorku a nechávají se vykrmovat, divoké husy jsou aktivní, létají z místa na místo, dokonale vzájemně spolupracují, brání se ustrnutí,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů a člen správní rady české Nadace Divoké husy Peter Morée.

Politická situace umožnila založení Nadace Divoké husy až v roce 1997. Vydatná pomoc z nizozemské strany přitom trvala. Nadace Wilde Ganzen posílala začínající sesterské nadaci v Česku významnou finanční podporu až do konce roku 2016. Ještě předtím, v roce 2006, se Nadace Divoké husy spojila s Nadací Civilia. „Společně jsme za 25 let dokázali podpořit 1749 dobročinných projektů a za vydatné pomoci nizozemských partnerů i štědrých tuzemských dárců jsme neziskovým organizacím rozdělili celkem více než 315 milionů korun,“ říká současný předseda správní rady Nadace Divoké husy Karel Janoušek. „Nadace je také trvalou připomínkou prozíravosti těch politiků, kteří na počátku devadesátých let vyčlenili jedno procento z výnosu privatizace na podporu nadací. Hlavní část našeho nadačního jmění má svůj původ právě z tohoto fondu,“ dodává člen správní rady, bývalý politik, Pavel Bratinka.

Nadaci Divoké husy patří jeden unikát: „Je to jediná nadace, která zdvojnásobuje dary poskytované našimi občany a podniky na bohulibé účely,“ doplňuje předsedkyně dozorčí rady, Marie Boháčová. „Zdvojování výtěžků dobročinných akcí − benefic, které jsou podstatou tohoto našeho projektu − motivuje neziskové organizace k aktivnímu pořádání benefic a napomáhá tak k utváření a rozvoji nejen neziskového sektoru jako takového, ale i občanské společnosti jako celku,“ doplňuje Karel Janoušek.

Nadace, která podle Pavla Bratinky „působí jako zesilovač lidské štědrosti“, doufá, že se i do budoucna bude podílet významným způsobem na rozvoji dobročinnosti u nás.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.