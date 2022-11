Udržitelnost je dnes slyšet ze všech stran, včetně firem, je in. Bohužel někdy i za cenu toho, že udržitelné cíle a aktivity jdou po povrchu a nejsou propojené na vlastní byznys.

U nás v Tchibu se udržitelnosti věnujeme již 16 let. V každém kroku produktového cyklu našich výrobků maximálně dbáme na ohleduplnost vůči přírodě i lidem. Proto podporujeme naše pěstitele kávy a bavlny při přechodu na udržitelné hospodaření a získávání nezávislých certifikací, máme rozsáhlé programy pro textilní továrny v Asii, které cílí na omezování nebezpečných chemikálií používaných ve výrobě nebo zlepšování pracovních podmínek dělníků. Neustále hledáme i nové možnosti, jak pracovat s inovativními udržitelnými materiály nebo recyklovat cenné suroviny, ať už plastový odpad, kávovou sedlinu nebo třeba ananasové listy. Energii tedy vkládáme do toho, aby naše výrobky, které v České republice nabízíme, vznikaly maximálně udržitelně. Například již 98 procent našeho bavlněného textilu je z bavlny z udržitelných zdrojů.

V České republice se mimo jiné zaměřujeme na to, aby našemu odpovědnému přístupu k podnikání rozuměli především zaměstnanci, jelikož to patří mezi hlavní hodnoty firmy. Považujeme za zásadní, aby se udržitelný přístup promítal do všech našich aktivit a projektů. Co se týče kávy, která zde neroste, tak pracujeme s naším kávovým know‑how a zároveň navazujeme na globální linku vzdělávání farmářů. V rámci projektu Laskavý šálek sdílíme své expertní zkušenosti v oblasti přípravy kávy a komunikace se zákazníky se sociálními kavárnami, které zaměstnávají lidi s handicapem, a podporujeme je tak v jejich podnikání a soběstačnosti. Jde o dobrovolnickou aktivitu. Projekt je pro kavárny zcela zdarma, není podmíněn odběrem naší kávy nebo jiným obchodním vztahem. Ročně takto proškolíme kolem 80 klientů a zaměstnanců sociálních kaváren a zlepšujeme tak jejich vyhlídky na uplatnění na pracovním trhu.

Naše cesta ke stoprocentní udržitelnosti by však nebyla kompletní bez našich zákazníků. Více než třetina Čechů dnes deklaruje, že je pro ně udržitelnost důležitá, na druhou stranu málokdo je ochoten si za ni nějak výrazně připlatit. Proto motivujeme naše zákazníky například tak, že je odměňujeme za nákup kávy do vlastního znovupoužitelného hrnku nebo zrnkové kávy do vlastní nádoby. Navíc kdokoli k nám přijde na šálek kávy, může si vychutnat nejen dobrou kávu, ale i dobrý pocit, že přispívá k jejímu udržitelnému pěstování. V našich kávových barech totiž podáváme pouze certifikovanou kávu. Věříme, že společným dlouhodobým úsilím přispějeme k zachování kávového odvětví a jeho rituálů i do budoucna.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelná společnost.