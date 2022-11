Bolesti břicha, dušnost nebo malátnost. Takové potíže řeší krajští operátoři na linkách záchranné služby denně u stovek telefonátů. Mnohé z výjezdů sanitek k těmto případům jsou ale zbytečné. A pokud by se zvýšil poplatek za pohotovost ze současných 90 na 200 korun, jak navrhuje Česká lékařská komora, obávají se záchranáři jejich dalšího nárůstu. „Výsledkem takového opatření by bylo, že lidé zneužívající pohotovosti by začali mít tendence se jí vyhnout a volali si záchrannou službu,“ vysvětluje prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý.

Ukázalo se to podle něj už po roce 2008, kdy se v Česku zaváděl současný devadesátikorunový poplatek. A posádky tehdy začaly vyjíždět k pacientům častěji. „Proto by podle nás k výraznému nárůstu výjezdů s nízkou naléhavostí došlo znovu,“ domnívá se Slabý.