Poplatek za pohotovost, který podle České lékařské komory (ČLK) neplní regulační funkci, by se podle jejího šéfa Milana Kubka mohl zvýšit z 90 na 200 korun. Komora se na usnesení, podle kterého by se měl poplatek zvýšit, domluvila na sjezdu minulý víkend.

Kubek v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že výši poplatku nepovažuje za nejdůležitější problém trápící pohotovosti v době, kdy se systém lékařských pohotovostí rozpadl. Na návrhu na zvýšení se nicméně sjezd domluvil. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že pokud mu komora návrh přednese, otevře o něm diskusi na vládě.

Česká lékařská komora v souvislosti s úhradovou vyhláškou na sjezdu varovala před zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče. Podle ní nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb pokrytí zvýšených nákladů způsobených vysokou mírou inflace a neumožňuje spravedlivý růst platů a mezd zdravotníků. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka zhoršení zdravotních služeb v příštím roce nehrozí.

Současný poplatek 90 korun je podle komory velmi nízký, neplní svojí regulační funkci a nepřispívá ke snižování přetíženosti lékařských pohotovostních služeb. Podle Kubka zdravotní systém zatěžuje více to, že na pohotovosti vozí pacienty sanitky záchranářů, v jejichž posádkách chybějí oproti minulosti lékaři, kteří mohou posoudit, zda nemocný odvoz do nemocnice potřebuje, nebo ne.

Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008 – u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 Kč a za pohotovost 90 korun. Ochranný limit na výdaje činil 5000 korun. Poplatky zavedla koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, Poslanecká sněmovna příslušný zákon schválila 21. srpna 2007. Jednotlivé poplatky se pak časem měnily a zanikaly. Naposled od ledna 2015 zanikla povinnost třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách. Zůstalo jen 90 korun na pohotovosti.

Připojištění od roku 2025?

Ministr zdravotnictví Válek chce jednat o možnosti připojištění ve zdravotnictví. Podle něj je potřeba do zdravotnictví dostat víc peněz a udělat to pomocí připojištění by bylo lepší než zvyšováním daní. Možnost připojištění by se podle něj musela zavést postupně, nový systém by mohl fungovat od roku 2025 nebo 2026.

Válek před dvěma týdny na programové konferenci TOP 09 hovořil o možnosti zavedení nadstandardů ve zdravotnictví. O den později ale uvedl, že konkrétní návrh nyní nepřipravuje a svým příspěvkem chtěl vyvolat diskusi ve straně. K případnému zavedení nadstandardů se postavili rezervovaně politici koaličních ODS a STAN. Odmítly je opoziční hnutí ANO a zdravotnické odbory.

V neděli Válek řekl, že do zdravotnického systému je potřeba dostat více peněz. Poukázal na to, že v některých zemích západní Evropy je na jeho financování více zdrojů. „Máme dvě možnosti, buď systematicky zvyšovat daně a ty peníze dávat do zdravotnictví, nebo umožnit těm, kteří mají zájem o sebe víc pečovat, zúčastňovat se preventivních programů a chodit na screeningy nějakou formou bonusu a současně formou připojištění,“ řekl v Otázkách Václava Moravce. Tento systém se podle něj ověřil například ve Švýcarsku nebo Německu.

Na tom, jak by se měl upravit systém v Česku, se podle něj nyní pracuje. O některých aspektech připojištění by se mohlo začít diskutovat v příštím roce, řekl. „To zavedení by muselo být pozvolnější, muselo by postupně nabíhat a musí tam být totální svoboda. Nesmí tím dojít k žádnému zhoršení péče,“ zdůraznil. Možnost připojištění by pak podle něj mohla být od ledna 2025 nebo 2026.

Pro možnost připojištění se vyslovil také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Podle něj ale zatím není možné přesně spočítat, kolik peněz by do zdravotnictví přineslo. „Můj osobní odhad je, že by tam mohlo dojít k nějakému 1,5- až dvouprocentnímu navýšení zdrojů do českého zdravotnictví,“ řekl.

„V první řadě musí proběhnout odborná diskuse napříč všemi stakeholdery v rámci zdravotnictví v České republice, která najde přijatelný kompromis pro to, co může být předmětem buď zvýšení ze strany spoluobčanů, či veřejného nebo doplňkového připojištění. Musí to být uděláno tak, aby tu bylo jasně definováno, že nedojde ke zhoršení zdravotní péče všech klientů v ČR,“ dodal.

Kubek tomu, že by se mohlo zavést připojištění ve zdravotnictví, nevěří. „Základem je si uvědomit, že současný standard je velmi široký, a není se tedy na co připojišťovat,“ řekl. Připojištění by podle něj dávalo smysl jen tehdy, pokud by se snížil standard, což ale Válek vyloučil.