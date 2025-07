Americká farmaceutická společnost Merck, která v Evropě používá název MSD, se blíží dohodě o převzetí britského výrobce léků se zaměřením na plicní onemocnění Verona Pharma. Hodnota transakce by se měla pohybovat kolem deseti miliard dolarů (přes 210 miliard korun), což by znamenalo, že to bude pro Merck největší akvizice od roku 2023. Napsal to britský list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje.

Merck podle zdrojů nabídl za jednu akcii ve formě depozitní poukázky ADS firmy Verona 107 dolarů. To ve srovnání s úterní závěrečnou cenou představuje prémii 23 procent. Podle údajů společnosti LSEG je nyní tržní kapitalizace Verony zhruba 7,39 miliardy dolarů. Tržní kapitalizace Mercku činí 204 miliard dolarů.

Merck dlouhodobě spoléhá na svůj lék na rakovinu Keytruda, tržby z prodeje tohoto léku loni činily 30 miliard dolarů. V roce 2028 by však tomuto přípravku měla skončit patentová ochrana. Merck proto zintenzivnil uzavírání nových obchodů, aby si rozšířil zdroje tržeb.

Společnost Verona je známá hlavně díky inhalačnímu nesteroidnímu léku Ohtuvayre, určenému pro pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), který byl schválen pro použití ve Spojených státech. Nemocí CHOPN trpí téměř 16 milionů Američanů. Více než 96 procent z celkových výnosů v objemu 76 milionů dolarů firmy za první čtvrtletí pocházelo z přípravku Ohtuvayre. Podle analytiků by do roku 2035 roční tržby z prodeje přípravku mohly dosáhnout čtyř miliard dolarů. Akvizice by také urychlila uvedení přípravku na trhy mimo USA.

Případná transakce bude pro Merck největší od roku 2023, kdy Merck za 10,8 miliardy dolarů koupil firmu Prometheus Biosciences. Letos v červnu list FT informoval, že Merck jedná o převzetí švýcarské biotechnologické společnosti MoonLake Immunotherapeutics za více než tři miliardy dolarů. V březnu Merck podepsal licenční smlouvu za dvě miliardy dolarů na lék na srdeční onemocnění s firmou Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals.