Po necelých třech letech ve vězení by se mohl už koncem tohoto týdne dostat na svobodu jednašedesátiletý Václav Třeštík. Ten se podílel na vytunelování největší tuzemské kampeličky, Metropolitního spořitelního družstva, kterou pomohl připravit o stovky milionů korun. Soud jej za to poslal na osm let do vězení a uložil mu peněžitý trest 4,5 milionu korun. Soudy navíc řeší další jeho případy.

Za mřížemi si zatím odpykal třetinu a zaplatil 565 tisíc korun – na úhradu převedl například svoji životní pojistku. A požádal o podmínečné propuštění. „Cítím se napraven, jsem si vědom své viny,“ snažil se tuto středu přesvědčit soud v čele s Markétou Binderovou s tím, že měl dost času o svých činech přemýšlet. Ve vězení pracuje jako skladník, po propuštění má prý domluvenou práci řidiče.

