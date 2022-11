Kdyby Tom Keatinge mohl radit západním vládám, jak ještě lépe utužit sankce proti Rusku, doporučil by nikoli přijetí nových balíčků, ale prověření, zda je to, co už bylo přijato, opravdu uvedeno do praxe. „Sankční kbelík je pořád dost děravý,“ říká Keatinge. Londýn už podle něj nebude pro ruské oligarchy a jejich peníze tak přívětivé místo jako dosud, i když i britští politici si podle něj musí uklidit a zpřísnit kontrolu špinavých či podezřelých peněz. Keatinge vede v předním britském bezpečnostním a obranném think-tanku RUSI program mapující špinavé peníze a boj proti nim. V Praze byl minulý týden na seminářích s českými experty.

HN: Fungují podle vás západní sankce proti Rusku?

Záleží na tom, jak definujete, že fungují správně. Jaká byla myšlenka sankcí? Nemyslím si, že by političtí představitelé někdy skutečně stanovili, jaké jsou cíle sankcí. Měly odradit od války? To se nepodařilo. Měly zakrýt strach západních lídrů, aby se neříkalo, že nic nedělají? Dobře, něco dělají. Měly omezit ruskou ekonomiku a snížit schopnost ruské ekonomiky financovat ruskou válku na Ukrajině? To zatím nevíme, protože válka pokračuje. Obecně vzato, ohledně sankcí nelze nikdy jednoznačně říci, zda fungují, nebo ne.

HN: Podívejme se na peníze, což je vaše oblast působnosti. Myslíte si, že dojde k nějaké změně ohledně peněz, které Rusové ukrývají v Londýně a ve Velké Británii? Nastane skutečná změna?

Ke změně určitě dochází. Ve Velké Británii banky a úřady zmrazily hodně peněz, zhruba 18 miliard liber, nemovitosti, bankovní účty, investice. Ruské banky, které operují v Londýně, byly v podstatě úplně zavřeny, takže i pro normálního Rusa, na něhož se nevztahují sankce, je velmi těžké v Londýně fungovat a žít. Může to být zlomový bod i pro Velkou Británii, jež konečně zavedla novou legislativu, která v tomto ohledu zvýší standardy. Doufám, že je to bod obratu v příběhu Londongradu (přezdívka města vyjadřující oblibu bohatých Rusů investovat a usazovat se v Londýně – pozn. red.).