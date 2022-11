Prudký růst spotřebitelských cen drtí řadu podniků po celém Česku, některá odvětví ale na zvyšující se inflaci naopak vydělávají. Vedle dodavatelů energií jsou to například kartové společnosti. Ve chvíli, kdy lidé platí za zboží vyšší sumy, roste objem kartových transakcí, a tím pádem i profit firem, které je poskytují.

„Inflace je jakýmsi větrem do plachet platebních systémů. Pokud je vyšší, projevuje se to pozitivně v utrácení kartami,“ říká Marcel Gajdoš, ředitel společnosti Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko. On i mnoho dalších odborníků na finanční služby či digitalizaci státní a soukromé sféry byli hosty konference Cashless Future. Už podeváté ji pořádaly Hospodářské noviny.