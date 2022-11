Zásah policie v sídle firmy sám o sobě neznamená důkaz, že management či vlastník provedl něco nezákonného. To by už řada korporací včetně ČEZ neexistovala. Přesto úterní zákrok policie v sídle firmy Xixoio a následné upřesnění, že se vyšetřuje podvod a praní špinavých peněz, všechny, kdo s Richardem Watzkem „investovali do tokenů“, oprávněně vyděsilo. Možnost, že ze svých peněz nic neuvidí, je zase o něco reálnější.

Co si z kauzy můžeme odnést už nyní?